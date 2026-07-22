Canasta de crianza: cuánto cuesta mantener a un hijo según su edad

El INDEC actualizó la canasta de crianza correspondiente a junio. El cálculo incluye tanto los bienes y servicios necesarios como el valor económico del tiempo destinado al cuidado.

La crianza de un niño o una niña demandó en junio entre $529.539 y $678.308 mensuales, según la edad, de acuerdo con la última actualización difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El valor más elevado correspondió al grupo de 6 a 12 años, con una canasta mensual de $678.308. Para los niños y niñas de 1 a 3 años, el costo fue estimado en $630.926.

En el caso de los menores de un año, la cifra alcanzó los $529.539, mientras que para el tramo de 4 a 5 años se ubicó en $539.612.

Cuánto cuesta criar según cada edad

Menores de un año: $529.539.

$529.539. De 1 a 3 años: $630.926.

$630.926. De 4 a 5 años: $539.612.

$539.612. De 6 a 12 años: $678.308.

Frente a los valores de mayo, las distintas canastas aumentaron entre 1,7% y 1,9%. El mayor incremento porcentual se produjo en los dos grupos de mayor edad.

Qué gastos incluye la canasta

El indicador tiene dos componentes. El primero contempla los bienes y servicios necesarios para la crianza, entre ellos alimentos, vestimenta, vivienda, transporte, educación y salud.

El segundo valoriza el tiempo dedicado a tareas como alimentar, acompañar, trasladar, higienizar y cuidar a los chicos. Para calcularlo, el INDEC toma como referencia las horas teóricas requeridas según cada edad y la remuneración establecida para la asistencia y el cuidado de personas.

Por ese motivo, el monto no representa únicamente las compras efectuadas por una familia. También busca reconocer económicamente un trabajo de cuidado que muchas veces no es remunerado.

Una referencia para las cuotas alimentarias

La canasta de crianza se utiliza como una pauta de referencia en reclamos y resoluciones vinculados con las cuotas alimentarias. No determina automáticamente cuánto debe pagarse, ya que cada caso depende de los ingresos, las necesidades de los hijos, el tiempo de cuidado y la situación económica de los progenitores.

El indicador se publica mensualmente y comprende a niños y niñas de hasta 12 años, distribuidos en cuatro grupos definidos de acuerdo con sus necesidades y etapas de escolarización.