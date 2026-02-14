Cabalango vive este fin de semana el Primer Torneo Internacional de disc golf

Este fin de semana, Cabalango será sede del Primer Torneo Internacional de Disc Golf, que se disputará el sábado 15 y domingo 16 de febrero en la cancha de Sauron Adventure, la primera cancha oficial de disc golf de Argentina.

La Comuna de Cabalango se prepara para recibir mañana y pasado a jugadores y jugadoras de distintos puntos del país y la región, en el marco del Primer Torneo Internacional de Disc Golf, un encuentro deportivo y recreativo que posiciona a la localidad como referencia para esta disciplina en crecimiento.

La competencia tendrá lugar en la cancha de Sauron Adventure, reconocida como la primera cancha oficial de disc golf del país, y se desarrollará durante dos jornadas consecutivas con partidos, actividades abiertas y clínicas para todos los niveles.

El torneo se organiza de manera conjunta entre la Embajada de Noruega en Argentina, la Comuna de Cabalango, la Asociación de Disc Golf Argentina, la Asociación de Disc Golf Uruguay y Sauron Adventure, con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Turismo y Visit Córdoba, en una propuesta que integra deporte, turismo y comunidad en los entornos naturales de la localidad.

Un deporte inclusivo, ambiental y con sello internacional

El disc golf es una disciplina muy popular en países nórdicos, especialmente en Noruega. Se trata de un deporte inclusivo y de sencilla práctica, apto para todas las edades, que se juega en parques y espacios abiertos y promueve el disfrute en comunidad, el contacto con la naturaleza y el cuidado del ambiente.

Desde la organización recuerdan que la Embajada de Noruega viene impulsando desde hace tiempo un trabajo conjunto con asociaciones y clubes de disc golf de la región, que incluyó la donación de discos para fomentar el crecimiento de la actividad en Argentina y Sudamérica. Ese recorrido se concreta ahora en Cabalango con este torneo, que será el primer certamen sancionado por la PDGA (Professional Disc Golf Association) en territorio argentino.

Categorías y actividades para todo público

Durante el fin de semana se disputarán competencias en distintas categorías —Principiantes, Avanzados, Femenino y +50—, con participación tanto de deportistas experimentados como de jugadores aficionados.

En paralelo, se desarrollarán clínicas abiertas para todos los niveles, incluyendo una categoría específica para principiantes, pensada para quienes se acercan por primera vez al disc golf y desean conocer sus reglas básicas y modos de juego antes de animarse a la competencia.

Desde la Comuna destacan que la realización de este evento refuerza el perfil de Córdoba como destino de turismo deportivo y de naturaleza, sumando propuestas innovadoras que combinan actividad física, recreación y paisajes serranos, y ampliando la agenda de experiencias para visitantes y residentes.