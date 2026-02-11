Cabalango será sede de un torneo internacional de disc golf y se posiciona como referencia del deporte

Los días 15 y 16 de febrero, Cabalango será escenario del Primer Torneo Internacional de Disc Golf, un encuentro deportivo y recreativo que se desarrollará en la cancha de Sauron Adventure, la primera oficial del país, y que posiciona a Córdoba como sede de una disciplina en crecimiento a nivel mundial.

La Comuna de Cabalango confirmó la realización del Primer Torneo Internacional de Disc Golf, que tendrá lugar los días 15 y 16 de febrero en la cancha de Sauron Adventure, reconocida como la primera cancha oficial de disc golf de Argentina. El evento reunirá a jugadores y jugadoras de distintos lugares del país y la región, consolidando a Cabalango como un punto de referencia para este deporte en expansión.

El torneo es organizado de manera conjunta por la Embajada de Noruega en Argentina, la Comuna de Cabalango, la Asociación de Disc Golf Argentina, la Asociación de Disc Golf Uruguay y Sauron Adventure, y cuenta con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Turismo y Visit Córdoba. En ese marco, la jefa comunal Carla Bruno y Carolina Brandan, propietaria de Sauron Adventure, mantuvieron una reunión con Darío Capitani en la sede de la Agencia Córdoba Turismo, donde presentaron oficialmente la propuesta y avanzaron en acciones de difusión y articulación institucional.

Desde la organización destacan que se trata de una iniciativa que combina deporte, turismo y comunidad, aprovechando los entornos naturales de Cabalango como escenario ideal para la práctica del disc golf y para la realización de eventos que impulsan el turismo de naturaleza.

Un deporte inclusivo, ambiental y con sello internacional

El disc golf es una actividad muy popular en países nórdicos, especialmente en Noruega. Es un deporte inclusivo, de fácil práctica y apto para todas las edades, que se juega en parques y ámbitos abiertos, promoviendo el disfrute en comunidad, el contacto con la naturaleza y el cuidado del ambiente.

La Embajada de Noruega viene impulsando desde hace tiempo un trabajo conjunto con asociaciones y clubes de disc golf de la región, que incluyó la donación de discos provenientes de ese país para fomentar el crecimiento de la disciplina en Argentina y Sudamérica. Ese recorrido se materializa ahora en este torneo, que será además el primer certamen sancionado por la PDGA (Professional Disc Golf Association) en territorio argentino.

En ese sentido, la jefa comunal Carla Bruno destacó que “es un deporte para toda la familia, que cuida del ambiente. Los esperamos a todos”, subrayando el carácter accesible de la disciplina y su vínculo con el entorno serrano de Cabalango.

Competencias, clínicas y promoción en la región

Durante las dos jornadas del torneo se disputarán competencias en distintas categorías, con participación de deportistas experimentados y de jugadores aficionados. También se desarrollarán clínicas abiertas para todos los niveles, incluyendo una categoría para principiantes, pensada para quienes se acercan por primera vez al disc golf y quieren conocer sus reglas básicas y modos de juego.

Como parte de la difusión previa, los responsables de Sauron Adventure participaron del Festival de la Peperina, donde promocionaron el torneo y explicaron al público de qué se trata el disc golf, acercando esta disciplina a vecinos, vecinas y visitantes de distintos puntos de la provincia.

Desde la Comuna subrayan que la realización de este evento refuerza el perfil de Córdoba como destino de turismo deportivo y de naturaleza, sumando propuestas innovadoras que combinan actividad física, recreación y paisajes serranos, y ampliando la agenda de experiencias para visitantes y residentes de Cabalango y de todo el valle de Punilla.