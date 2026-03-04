Cabalango retoma el retiro de reciclables en tachos verdes y ecopuntos

La Comuna de Cabalango informó que se reanuda el retiro de material reciclable de los tachos verdes ubicados en veredas y de los ecopuntos de madera, y recordó la importancia de separar en origen para garantizar el proceso de recuperación.

La Comuna de Cabalango comunicó que se retomó el servicio de retiro de material reciclable en la localidad, a partir de la recolección en los tachos verdes dispuestos en las veredas y en los ecopuntos de madera.

Desde el área de Ambiente se recordó que en los tachos verdes debe colocarse únicamente material reciclable, preferentemente limpio y seco, para asegurar que pueda ser entregado en condiciones adecuadas a la recicladora y continúe su proceso de recuperación.

La Comuna remarcó que la gestión integral de los residuos es una responsabilidad compartida y una acción concreta a favor del ambiente, y que la separación en origen es un compromiso cotidiano que contribuye al cuidado del entorno y al desarrollo de una comunidad más sustentable.

En ese marco, se solicitó la colaboración de vecinos y vecinas para respetar el uso correcto de los recipientes y fortalecer el circuito de reciclaje en Cabalango, con el objetivo de sostener un pueblo “más limpio y consciente”, de acuerdo con lo señalado por la gestión comunal.