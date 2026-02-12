Cabalango realizó una mesa de trabajo interáreas para fortalecer el vínculo con la comunidad

La Comuna de Cabalango llevó adelante una mesa de trabajo interáreas impulsada por la presidenta comunal Carla Bruno, donde distintas áreas de gestión compartieron información, respondieron consultas y escucharon inquietudes de vecinos y vecinas.

El pasado martes, la Comuna de Cabalango concretó una mesa de trabajo interáreas como espacio de encuentro entre equipos técnicos y comunidad, con el objetivo de abrir instancias de diálogo directo, aclarar dudas y proyectar acciones conjuntas en diferentes frentes de gestión.

Construir en comunidad también es sentarse a conversar

Durante la jornada, las áreas de Ambiente y Obras Privadas compartieron información sobre el trabajo realizado y los desafíos que se presentan hacia adelante. Se aclararon consultas vinculadas a normativas, procedimientos y proyectos en marcha, generando un intercambio que permitió revisar el camino recorrido, actualizar criterios y reforzar el vínculo con los vecinos.

Desde la Comuna destacaron la importancia de estos ámbitos de diálogo como instancias para escuchar, informar y proyectar, sumando miradas y aportes de quienes viven cotidianamente el territorio.

Transparencia y diálogo sobre los recursos comunales

Otro de los ejes de la mesa estuvo a cargo del área contable, que presentó un espacio específico para que vecinos y vecinas pudieran consultar sobre el movimiento de recursos durante el año 2025.

En ese marco, se brindó información sobre la administración de ingresos y egresos, se explicaron criterios de asignación de fondos y se respondieron consultas puntuales, en una instancia pensada para reforzar la idea de una gestión abierta al intercambio y al acceso a datos claros sobre el uso de los recursos comunales.

Acompañamiento a quienes producen y emprenden

Desde las áreas de Industria y Comercio y Bromatología se generó, a su vez, un espacio de información y asesoramiento dirigido a quienes producen, emprenden o prestan servicios en la localidad.

En ese encuentro se abordaron temas vinculados a beneficios, trámites y requisitos necesarios para el desarrollo de actividades comerciales y productivas. Mariana explicó cómo la participación en las capacitaciones realizadas el año pasado se traduce en un acompañamiento concreto, además de orientar sobre habilitaciones, renovaciones y pasos a seguir para cumplir con cada instancia administrativa.

El objetivo fue ofrecer herramientas claras para quienes apuestan al trabajo local y al crecimiento de la comunidad.

Salud y cercanía con la comunidad

Desde el CAPS Ignacio Minoldo, Natalia compartió la experiencia de haber participado de la mesa de trabajo, resaltando el valor de contar con un espacio donde se pudieran despejar dudas, recibir sugerencias y escuchar propuestas vinculadas al acceso a la salud.

Durante el intercambio se recordaron los días y horarios de atención del CAPS y se informó que los sábados y domingos se brinda atención médica en la sala de primeros auxilios, ubicada junto a la oficina de turismo.

La participación del equipo de salud se planteó como una manera de reafirmar la disponibilidad para acompañar, recibir iniciativas y trabajar junto a la comunidad en torno a las necesidades sanitarias de Cabalango.

Desde la Comuna señalaron que esta mesa de trabajo interáreas se inscribe en una línea de acción que prioriza el diálogo, la cercanía y el trabajo conjunto, con la convicción de que las políticas públicas se fortalecen cuando se construyen junto a los vecinos y vecinas.