Cabalango realizó un conversatorio sobre herramientas de relevamiento y patrimonio ambiental

La actividad se desarrolló el 21 de agosto en el marco del Programa de Ordenamiento Territorial para el saneamiento de la Subcuenca Los Chorrillos – Las Mojarras.

La Comuna de Cabalango llevó adelante el Conversatorio “Herramientas Técnicas de Relevamiento Ambiental: la importancia arqueológica en el territorio”, en el marco del Programa de Ordenamiento Territorial para el saneamiento de la Subcuenca Los Chorrillos – Las Mojarras.

La jornada, realizada el jueves 21 de agosto, se constituyó en un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo, con la participación de equipos de gobierno, técnicos, instituciones, organizaciones y vecinos que se sumaron para reflexionar sobre la necesidad de cuidar el ambiente y preservar la memoria histórica de la región.

Desde la comuna resaltaron la importancia de fortalecer el trabajo articulado en la protección del bosque nativo y el patrimonio arqueológico, pilares de la identidad de Cabalango.

“Seguimos construyendo, entre todos, un territorio más consciente, sostenible y respetuoso de nuestra historia y ambiente”, señalaron desde la gestión local.