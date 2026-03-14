Cabalango realizará el Primer Encuentro de la Memoria por la Verdad y la Justicia con actividades artísticas y testimoniales

La jornada se llevará a cabo el viernes 20 de marzo desde las 17.30 en la Plaza San Martín, en el marco de la Semana de la Memoria 2026 y a 50 años del golpe cívico-militar en la Argentina.

La Comuna de Cabalango realizará el viernes 20 de marzo el Primer Encuentro de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una propuesta abierta a vecinos y vecinas que combinará reflexión, expresiones artísticas y construcción de memoria colectiva.

La actividad comenzará a las 17.30 en la Plaza San Martín y se desarrollará en el marco de la Semana de la Memoria 2026, con eje en la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en la Argentina.

Desde la comuna señalaron que será una jornada pensada para “recordar, reflexionar y construir memoria colectiva”, con una programación que incluirá teatro, música, testimonios, danza y una intervención artística conmemorativa.

La grilla prevé la presentación de la obra NN12, subtitulada “Una identidad vulnerada”, una puesta a cargo de vecinos y vecinas de la localidad que aborda el derecho a la verdad y la dignidad de quienes esperan respuestas. La obra es dirigida por Walter Guzmán y escrita por Gracia Morales, y cuenta con dos nominaciones a los Premios Carlos 2025.

También habrá presentaciones artísticas locales, con la participación de Dúo Cactus, Guille Tondo, Ema Orona y Juanma Gómez, además del taller de folklore ATUQ.

Otro de los momentos previstos será la charla-testimonio de Ceci “La Negra” Soulier, quien compartirá su experiencia como hija de desaparecidos. En ese marco se anunció también la propuesta “Juventudes en los 90 en la construcción de la justicia: memorias del Primer Congreso de H.I.J.O.S. en el Camping Cabalango”.

La jornada incluirá además una entrega de pañuelos a cargo del espacio Tejiendo Redes y la creación de un espacio artístico por la memoria, con mosaquismo y una placa conmemorativa.

La presidenta comunal Carla Bruno participó esta semana de la presentación oficial de la Agenda de la Semana de la Memoria 2026 del Gobierno de Córdoba y, en ese contexto, expresó que, “en tiempos donde algunos intentan relativizar nuestra historia, reafirmamos que la memoria es una responsabilidad democrática”.

“Como expresó el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, el nunca más no es un slogan, sino la decisión de un Estado de atender las demandas de memoria, verdad y justicia de la sociedad”, enfatizó,

Cabe recordar que el Gobierno de la Provincia presentó este jueves la Agenda de la Semana de la Memoria 2026 en un acto realizado en el Archivo Provincial de la Memoria, encabezado por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto a la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, con participación de autoridades provinciales, municipales y representantes de organismos de derechos humanos.