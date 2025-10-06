Cabalango inauguró la Plaza Nativa, un nuevo espacio de encuentro y naturaleza

El acto se realizó el lunes 22 de septiembre en la intersección de El Palenque y El Socavón, con la participación de vecinos, autoridades locales y representantes del Ministerio de Ambiente.

La Comuna de Cabalango inauguró oficialmente la Plaza Nativa, un nuevo espacio de encuentro y restauración ambiental impulsado por la Secretaría de Ambiente local.

Durante la jornada, Viviana Martínez y Antonella Ciriza compartieron sus saberes sobre flora nativa, en el marco de la presentación del nuevo invernadero para reproducción de especies autóctonas. Además, se realizaron sorteos de arbolitos y de una compostera, promoviendo la participación comunitaria.

La presidenta comunal Carla Bruno destacó que “es un proyecto que se inició con vecinos. Era un espacio perdido aquí en la localidad y nos encontramos desarrollando esta plaza con juegos saludables, el invernadero, una futura huerta, un espacio de unión”.

Por su parte, Miguel Magnasco, subsecretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, expresó que acompañaron a la jefa comunal y su equipo “en la inauguración de la Plaza Nativa, un espacio verde público recuperado por la comuna y los vecinos para el disfrute, la cultura y la educación ambiental”. Agregó que “en este lugar funcionará un invernadero de producción de flora nativa y plantas aromáticas y medicinales, que busca potenciar a emprendedores locales y proyectos educativos vinculados a la conservación de la biodiversidad de Córdoba”.

Desde el Ministerio de Ambiente y Economía Circular remarcaron el compromiso de “acompañar y poner en valor estas iniciativas virtuosas generadas por liderazgos locales, que representan un ejemplo de políticas de gestión ambiental y generan encuentro, aprendizaje y un presente y futuro mejor para todos”.