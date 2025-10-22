Cabalango impulsa controles gratuitos para la mujer en el marco del Octubre Rosa

La comuna invita a las mujeres de la localidad a realizar estudios preventivos y chequeos de salud durante todo el mes en el CAPS Ignacio Minoldo.

La Comuna de Cabalango invita a todas las mujeres de la localidad a sumarse al Circuito Mujer Rosa, una propuesta integral de salud en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que busca promover la prevención y el control médico periódico.

Los controles ya comenzaron y los que restan se realizarán los miércoles 22 y 29 de octubre desde las 8:00 horas en el CAPS Ignacio Minoldo, e incluirán atención gratuita en distintas especialidades:

Enfermería

Clínica médica

Ginecología (PAP y colposcopía)

(PAP y colposcopía) Nutrición

Cardiología

Ecografías

El circuito integral está destinado a mujeres de todas las edades, y ofrece acompañamiento profesional y consejería en salud, fortaleciendo la importancia de la prevención.

Desde el área de salud comunal recordaron que el Papanicolaou (PAP) debe realizarse en mujeres de 20 a 65 años, mientras que la mamografía está recomendada a partir de los 40 años.

“La prevención y los chequeos a tiempo salvan vidas”, remarcaron desde la comuna, invitando a las vecinas a aprovechar esta oportunidad de atención gratuita y personalizada.

Para más información o consultas, se puede escribir al WhatsApp 3541-519382.