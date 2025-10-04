Cabalango: hallaron en buen estado de salud la mujer que era buscada

Jesica Tamara Toloza, de 29 años, había sido vista por última vez el jueves 2 de octubre. Fue localizada este viernes a la noche por personal policial.

La Policía informó que fue hallada en Cabalango Jesica Tamara Toloza (29), quien había sido reportada como desaparecida desde el día anterior.

Personal del Destacamento de Cabalango confirmó su paradero en buen estado de salud, y dispuso su traslado a sede policial para los trámites correspondientes.

La mujer había sido buscada tras un pedido de la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Villa Carlos Paz, que había solicitado la colaboración de la población para dar con su ubicación.