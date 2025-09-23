Cabalango fue sede del Primer Congreso de Bienestar, Turismo y Sostenibilidad

Con la presencia de referentes nacionales e internacionales, la Comuna de Cabalango organizó el Congreso “Raíces del Futuro”, un espacio de reflexión y acción hacia un modelo turístico más consciente e inclusivo.

El domingo 14 de septiembre se llevó a cabo en el complejo vacacional Villa Pirén el Primer Congreso de Bienestar, Turismo y Sostenibilidad “Raíces del Futuro”, organizado por la Comuna de Cabalango. La presidenta comunal Carla Bruno dio la bienvenida a los asistentes, destacando la importancia de consolidar a la localidad como un “portal del bienestar” en la región.

El evento contó con la participación del embajador de Noruega, Halvor Saetre, quien además compartió una práctica de disc golf en el predio de Sauron Adventures. Entre los invitados se destacó la embajadora del World Wellness Weekend, Gabriela Gergic, junto a una nutrida lista de especialistas, productores y emprendedores.

Conferencias y mesas de integración

Uno de los ejes centrales fue la mesa de integración “¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? El turismo de bienestar como oportunidad para prestadores, terapeutas y comunidades”, con la participación del Ing. Mario Griglio, María Fabiana Castañón (Comuna de Cabalango) y los secretarios de Turismo de Serrezuela, Salsipuedes, Capilla del Monte y Termas del Sol (Calamuchita).

A lo largo de la jornada se abordaron distintos temas:

Maximiliano Pérez Joos habló sobre “El profesional bienestar en los negocios”.

Agradecimientos y apoyos

La Comuna agradeció a la Agencia Córdoba Turismo, al Ministerio de Ambiente por su stand de reciclado, a la Embajada de Noruega, a los artesanos y microemprendedores locales, y al Gobernador Martín Llaryora junto a funcionarios provinciales como Manuel Calvo, Darío Capitani y Victoria Flores, que acompañaron la iniciativa.

La jornada cerró con la música de Juan Ma Gómez, en un ambiente festivo y comunitario.

Cabalango, portal del bienestar

Desde 2023, la localidad viene desarrollando capacitaciones y políticas orientadas a consolidarse como un destino de bienestar, turismo sustentable y desarrollo comunitario. Este congreso marcó un hito en ese camino, al reunir a actores locales, regionales e internacionales en un espacio de construcción colectiva hacia el futuro.