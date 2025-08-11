Cabalango celebró la recategorización de su destacamento policial a subcomisaría

El acto incluyó la entrega de nuevos móviles, equipamiento y mejoras edilicias para reforzar la seguridad en la localidad.

El pasado jueves, la comuna de Cabalango vivió una jornada histórica con la recategorización de su destacamento de policía, que pasó oficialmente a ser subcomisaría. El proyecto había sido iniciado a fines de 2023 por la jefa comunal Carla Bruno junto al jefe de la Departamental Punilla, comisario mayor Víctor Quevedo.

Durante el acto se entregaron nuevas motos y bicicletas policiales para fortalecer el trabajo diario de las fuerzas de seguridad. Además, se realizaron obras edilicias y de mejora en la sede policial, incorporando mobiliario, cocina, heladera y aire acondicionado, con el objetivo de brindar un entorno adecuado para el servicio de los efectivos y la atención a la ciudadanía.

En el marco de esta jerarquización, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, hizo entrega de armas menos letales y chalecos balísticos para el personal de la Guardia Local de Cabalango, que ya completó la capacitación correspondiente dictada por la Dirección de Entrenamiento Permanente de la Policía de Córdoba.

La ceremonia contó con la presencia, además, del jefe de la Policía de la Provincia, Leonardo Gutiérrez; el equipo policial local; la Banda de Música de la Policía, que celebra sus 75 años; el secretario de Seguridad de la Provincia, Lito Bavilaqua; la vicepresidenta del ERSeP, Mariana Caserio; y numerosos vecinos y vecinas.

Bruno agradeció el acompañamiento de las autoridades y destacó que este avance fue posible gracias a la gestión del gobernador Martín Llaryora. “Unidos, seguimos construyendo un Cabalango más seguro y fuerte para todos”, expresó la jefa comunal.