Cabalango celebró la llegada de su primera unidad de traslado 0 km: “Es un logro muy importante”, destacó Bruno

La nueva ambulancia, gestionada por la jefa comunal Carla Bruno con apoyo del Gobierno de Córdoba, refuerza el sistema de salud local y marca un hecho histórico para la comunidad.

La Comuna de Cabalango anunció con orgullo la llegada de su nueva Unidad de Traslado 0 km, destinada al servicio de emergencias y atención sanitaria de la localidad.

El vehículo fue entregado este jueves, en el marco de una gestión articulada entre la jefa comunal Carla Bruno, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y organismos provinciales.

Desde la comuna expresaron su agradecimiento al gobernador Martín Llaryora, al ministro de Gobierno Manuel Calvo, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba y al Dr. Gustavo Klein, presidente del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria (IIPLAS), por el acompañamiento permanente y el apoyo para concretar este logro.

Bruno celebró la llegada de la unidad y señaló que “ya se encuentra en Cabalango la primera unidad de traslado 0 km de nuestra localidad. Es un logro muy importante, me encuentro muy feliz y esto es gracias al acompañamiento de nuestro gobernador Martín Llaryora y todo su equipo. Esta unidad de traslado está equipada para brindar el mejor servicio las 24 horas”.

También destacó que “esta gestión fue posible gracias al acompañamiento del Ministerio de Gobierno, Manuel Calvo, del Dr. Gustavo Klein del IIPLAS y de todos los vecinos que desde el primer momento confían en nuestra gestión, nos acompañan y nos brindan sus recomendaciones”.

Para la jefa comunal, “el trabajo en comunidad tiene sus frutos, y la unidad de traslado 0 km de Cabalango ya se encuentra en la localidad. Vamos por el bienestar de Cabalango, con unión y compromiso para seguir adelante”.

La comuna subrayó que esta incorporación fortalece el sistema de salud local, mejorando la seguridad y la calidad en la atención de emergencias y traslados, y reafirma el compromiso de seguir construyendo una comunidad más saludable, solidaria y preparada para el futuro.