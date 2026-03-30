Cabalango al Disco tendrá su tercera edición el 4 de abril con música, gastronomía y feria de artesanos

La comuna anunció una nueva edición del encuentro gastronómico y cultural que se realizará el sábado 4 de abril desde las 12.30 en el sector del Puente Arroyo Los Chorrillos, con shows en vivo, comidas típicas y feria. La propuesta llega después de una segunda edición que ya había tenido su propia realización el año pasado.

La Comuna de Cabalango confirmó la realización de la tercera edición de Cabalango al Disco, una propuesta que volverá a reunir gastronomía, música en vivo y feria de artesanos en uno de los espacios tradicionales de la localidad.

La actividad se desarrollará el próximo 4 de abril desde las 12.30 en el sector del Puente Arroyo Los Chorrillos, con una jornada pensada para compartir en familia y con amigos.

Según se informó, la programación incluirá shows en vivo, comidas típicas y una feria de artesanos, en una nueva convocatoria abierta a vecinos, vecinas y visitantes.

En el plano artístico, la grilla contará con la presentación de Pachi Herrera y de La Kumbata, que aportarán música a lo largo de la jornada.

Desde la organización también señalaron que continúa abierta la convocatoria para quienes quieran sumarse con puestos de comida o de artesanías. En el caso de los puestos gastronómicos, el contacto habilitado es el 3541-542248, mientras que para artesanos se dispuso el número 351-5925970.

Con esta nueva edición, Cabalango volverá a poner en agenda una propuesta que combina cocina, producción regional y espectáculos, en continuidad con un evento que ya tuvo una segunda edición previa.