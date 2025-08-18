Buscan a un joven desaparecido en Valle Hermoso

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín difundió un pedido de paradero para dar con José Iván Bolta, de 24 años, visto por última vez el 16 de agosto.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a José Iván Bolta, de 24 años, domiciliado en Valle Hermoso.

El joven fue visto por última vez el pasado sábado en la misma localidad. Al momento de su desaparición vestía buzo color beige, jeans celeste y zapatillas negras. Mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto negro y ojos marrones.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con la Unidad Judicial de La Falda al teléfono 03548 422834, o bien dirigirse a cualquier dependencia policial o judicial cercana.