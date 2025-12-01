Buscan a un joven de 25 años en Cosquín y piden colaboración a la comunidad

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita ayuda para dar con el paradero de un joven de 25 años, vecino de barrio Alto Mieres.

La Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Luciano Tomás Balmaceda, de 25 años, con domicilio en barrio Alto Mieres, de la ciudad de Cosquín.

Según se informó, el joven es de cabello corto castaño oscuro, tez morocha, contextura robusta y mide aproximadamente 1,70 metros de estatura.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse a la Unidad Judicial Móvil de Cosquín al 03541 452293 internos 56801, 56802 y 56803; a la Comisaría de Cosquín al 03541 458160; o a la dependencia policial o judicial más cercana.