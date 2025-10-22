Buscan a un hombre de 74 años desaparecido en Cosquín

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín pidió colaboración para dar con el paradero del vecino, quien se ausentó de su domicilio el 21 de octubre. Presenta una característica distintiva: tiene un ojo de vidrio en el lado derecho.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita colaboración para localizar a Oscar Horacio Suárez, un hombre de 74 años que falta de su domicilio desde el pasado martes en la ciudad de Cosquín.

Según el informe oficial, Suárez es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez trigueña, cabello corto canoso y le falta el ojo derecho, donde posee un ojo de vidrio. Además, no tiene dentadura superior.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de vestir azul, camisa blanca de mangas largas arremangadas y zapatillas deportivas negras.

Las autoridades solicitan que cualquier información que ayude a ubicarlo sea comunicada a la Unidad Judicial Móvil de Cosquín a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293 (internos 56801, 56802 o 56803), a la Comisaría de Cosquín al (3541) 458160, o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.