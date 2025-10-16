Buscan a un adolescente de 12 años desaparecido en La Falda

La Fiscalía de Instrucción Múltiple de Cosquín solicita colaboración para localizar al menor, visto por última vez este miércoles al mediodía. Cualquier información puede aportarse a la Unidad Judicial de La Falda o a la dependencia policial más cercana.

La Fiscalía de Instrucción Múltiple de Cosquín solicita colaboración para encontrar a Tomás Silva, un adolescente de 12 años que se ausentó de su domicilio en La Falda y fue visto por última vez este miércoles alrededor de las 12 horas.

Tomás es de contextura mediana, mide 1,47 metros de altura, tiene piel blanca, cabello castaño claro, corto y peinado con flequillo, y ojos marrones claros. No posee tatuajes. Al momento de su desaparición vestía pantalón de jean azul claro, remera azul y zapatillas claras.

Las autoridades piden a la población que, ante cualquier información sobre su paradero, se comuniquen con la Unidad Judicial de La Falda al (03548) 422834, con los Tribunales de Cosquín al (03541) 454985 (internos 56261, 56141 o 145), o con cualquier dependencia policial o judicial más cercana.