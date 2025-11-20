Bomberos contuvieron un incendio en Charbonier y el riesgo es extremo en la provincia

La zona presenta perímetro inestable y se recomienda circular con precaución por la ruta 38. Además se prevé que este jueves por la noche ingrese un frente de tormenta del lado sur, con posibles ráfagas de viento y ocasional caída de Granizo.

Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte, Los Cocos, San Marcos Sierra, Cruz del Eje, junto a personal de la ETAC, lograron contener un incendio que se desarrolló esta mañana sobre la ruta 38, al norte de Charbonier.

Las 12 dotaciones que operaron en el sector fueron apoyadas por el trabajo de tres aviones hidrantes y personal del Plan Provincial de manejo del fuego.

El vocero de la Secretaria de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Roberto Schreiner, indicó además que la zona presenta perímetro inestable y recomendó circular con precaución por la ruta 38.

Al mismo tiempo, recordó que el riesgo sigue siendo extremo para el desarrollo de incendios forestales en el territorio provincial.

Por otro lado, el organismo reiteró que este jueves por la noche se prevé el ingreso de un frente de tormenta del lado sur, con posibles ráfagas de viento y ocasional caída de Granizo. En algunos lugares, estas tormentas podrían llegar a ser fuertes.

Por ultimo se pidió a la población tomar todas las medidas de precaución.