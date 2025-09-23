Bomberos contuvieron el incendio en el Camino de las 100 Curvas, pero mantienen guardia de cenizas y refuerzan medidas por el viento

Desde el domingo combaten un incendio forestal en la zona de las 100 curvas y la Variante Costa Azul. Hoy al mediodía realizarán una maniobra preventiva de refuerzo.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz informó que desde el domingo por la tarde trabajan de manera ininterrumpida en la extinción de un incendio forestal que se inició en el sector comprendido entre el Camino de las 100 curvas y la Variante Costa Azul.

De acuerdo a la información oficial, el fuego se habría originado a raíz de un corto circuito en la línea de alta tensión que atraviesa la zona.

Hasta el momento, más de 30 bomberos de Carlos Paz, Bialet Massé y Tanti, junto a técnicos del ETAC y personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, desplegaron un fuerte operativo que permitió llevar la situación al estado de guardia de cenizas.

Maniobra prevista para hoy

Este martes a partir de las 12:30, está programada una maniobra de tendido de líneas de unos 600 metros, coordinada entre Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, Bomberos de Tanti, ETAC y el Plan Provincial de Manejo del Fuego.

La acción busca reforzar la contención del área afectada ante el pronóstico de vientos del norte con ráfagas de entre 42 y 59 km/h, previstos para el mediodía y la tarde de hoy, que podrían reavivar focos en el sector.

Riesgo extremo

Desde Bomberos recordaron que la provincia se encuentra en temporada de riesgo extremo de incendios forestales e insistieron en la necesidad de extremar medidas de prevención.