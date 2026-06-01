FPA detuvo a tres personas por venta de drogas en Tanti y Estancia Vieja

Tras cuatro meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó dos allanamientos y secuestró dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, una balanza digital, una planta de cannabis y elementos vinculados a la causa.

Tras cuatro meses de investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron dos allanamientos en las localidades de Tanti y Estancia Vieja, donde fueron detenidas tres personas mayores de edad por comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron a cabo en domicilios ubicados sobre calle Los Castillos s/n, en Tanti, y calle Sarmiento s/n, en Estancia Vieja. Durante los registros, se secuestraron 278 dosis de marihuana, 43 dosis de cocaína, $181.200 en efectivo, una balanza digital, una planta de cannabis sativa y diversos elementos de interés para la causa.

Según se informó, los investigadores determinaron que la comercialización de drogas se realizaba tanto a mayores como a menores de edad, utilizando los domicilios allanados como puntos de venta.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz, que dispuso el traslado de los aprehendidos y la remisión de todas las evidencias secuestradas a sede judicial.