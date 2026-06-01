Icho Cruz recuperó la tradicional procesión en las Fiestas Patronales de María, Madre de la Iglesia

La comunidad volvió a recorrer las calles de la localidad el domingo 24 de mayo, en el marco de una celebración religiosa encabezada por el padre Gerardo Morra y acompañada por vecinos, familias y miembros de la comunidad franciscana.

La Municipalidad de Icho Cruz destacó la jornada vivida el domingo 24 de mayo en el marco de las Fiestas Patronales de María, Madre de la Iglesia, con una celebración que permitió recuperar una tradición muy ligada a la historia y la identidad de la localidad.

Luego de varios años, la comunidad volvió a realizar la procesión por las calles de Icho Cruz, en un recorrido que reunió a vecinos, familias y fieles en un encuentro de fe y participación comunitaria.

La Santa Misa se celebró en la Parroquia María, Madre de la Iglesia y estuvo encabezada por el padre Gerardo Morra, acompañado por el fraile franciscano Roner y miembros de la comunidad franciscana.

Durante la procesión también acompañó parte del histórico Rosario Peregrino, símbolo de encuentro, oración y tradición para distintas generaciones de vecinos de la localidad.

Desde el municipio agradecieron la participación de quienes formaron parte de esta celebración y remarcaron el valor de haber retomado una costumbre profundamente querida por la comunidad de Villa Río Icho Cruz.