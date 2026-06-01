miércoles, junio 3, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Valle de Punilla San Antonio de Arredondo convoca a una reunión abierta por el proyecto...

San Antonio de Arredondo convoca a una reunión abierta por el proyecto de subasta de un lote para obra pública

El Concejo Deliberante invitó a vecinos y vecinas a participar de un encuentro participativo para conocer opiniones y aportes de la comunidad. Será el 4 de junio a las 20 en el CIC.

El Concejo Deliberante de San Antonio de Arredondo convocó a vecinos y vecinas a participar de una reunión participativa abierta para dialogar sobre el proyecto de subasta de un lote destinado a obra pública.

El encuentro se realizará el 4 de junio a las 20 en el Centro de Integración Comunitario (CIC), ubicado sobre calle Palaver.

Según se informó, la actividad tiene como objetivo generar un espacio de participación ciudadana para escuchar opiniones, consultas y aportes de la comunidad en torno al proyecto en tratamiento.

La convocatoria será abierta, aunque con inscripción previa. Las personas interesadas podrán anotarse por correo electrónico a [email protected] o de manera presencial en la secretaría del Concejo Deliberante.

Para participar, se deberá adjuntar fotocopia del DNI que acredite domicilio en la localidad. La inscripción permanecerá abierta hasta el 4 de junio a las 12.

Desde el Concejo remarcaron que la propuesta busca abrir una instancia de diálogo con vecinos y vecinas antes de avanzar con el tratamiento del proyecto.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Localizaron en la Plaza Federal al menor de 13 años que...

San Antonio: Registro de Oposición Obra de Gas – Etapa V

San Antonio: Registro de Oposición Obra de Gas – Etapa IV

Villa Carlos Paz se suma hoy al reclamo nacional por Agostina...