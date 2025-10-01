Bialet Massé se prepara para la segunda edición del Festival de las Barrancas Bermejas: comenzó la preventa

Con artistas consagrados, escenario natural y múltiples atracciones, el evento promete ser uno de los más convocantes del fin de semana extra largo de noviembre.

La localidad de Bialet Massé lanzó oficialmente la preventa de entradas para la II Edición del Festival de las Barrancas Bermejas, que se realizará el próximo fin de semana extra largo de noviembre y ya confirmó una grilla con figuras de primer nivel.

Hasta el momento, se anunció la presencia de Lucio “Indio” Rojas —padrino artístico del festival desde su debut en 2024—, Bersuit Vergarabat, Estelares, Destino San Javier y Cacho Buenaventura.

Un escenario natural y único

El evento tendrá lugar a la vera del río, en el majestuoso paisaje de las Barrancas Bermejas, conocido como “Los labios del Indio”. La elección del predio busca consolidar una identidad propia: combinar música, naturaleza y leyenda en un mismo marco.

“Barrancas Bermejas no solo se define con la música, tendrá arte, artesanías y gastronomía, con la presencia de producciones locales y de otros puntos de Punilla”, destacó el intendente Eduardo Reyna.

En la misma línea, el productor Emiliano Lucero subrayó que se trata de “una experiencia de atracciones múltiples”.

El “Indio” Rojas, figura central

Lucio Rojas volverá al escenario el domingo 23 de noviembre, prometiendo una velada de fiesta y tradición. Su designación como padrino artístico en la primera edición consolidó un lazo especial con el festival y con la comunidad local.

Junto a él, bandas y artistas de trayectoria nacional recorrerán el escenario de Bialet Massé, en un evento que ya empieza a instalarse en la agenda cultural y turística de Córdoba.

Preventa en marcha

Las entradas a precio promocional se encuentran disponibles a través de la plataforma Paseshow, en el marco de la preventa inicial. En los próximos días se anunciarán nuevos artistas y bandas locales que completarán la cartelera.