Autos, sierras y tradición: llega el Rally Alturas de Punilla a La Cumbre

El tradicional evento automovilístico se realizará el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, con actividades para vecinos y visitantes en distintos puntos de la ciudad.

La Municipalidad de La Cumbre anunció la realización del 39º Rally Centro de la República – Circuito Alturas de Punilla, que tendrá lugar este fin de semana con una agenda cargada de actividades.

El evento propone dos jornadas de gran atractivo para los amantes de los autos y para toda la comunidad:

Sábado 13

📌 10 a 12 hs | Acreditaciones y exposición estática en la Secretaría de Turismo (Av. Caraffa 300).

en la Secretaría de Turismo (Av. Caraffa 300). 📌 14:30 hs | Largada del primer auto desde la Secretaría de Turismo.

desde la Secretaría de Turismo. 📌 16 hs | Llegada del primer auto a la meta en la misma sede.

Domingo 14

📌 10 hs | Exposición estática en Av. Caraffa 300.

en Av. Caraffa 300. 📌 13:30 hs | Prueba de habilidad conductiva en el predio San Roque.

en el predio San Roque. 📌 15 hs | Entrega de premios .

. 📌 16 hs | Cierre del evento.

Desde la organización municipal se invitó a vecinos y turistas a disfrutar de esta experiencia única en el corazón de las sierras de Córdoba, con actividades que combinan automovilismo, turismo y recreación.

📲 Inscripciones y consultas: 3516 32-2686.