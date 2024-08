Autoridad de Cuencas garantizará la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales

La legislatura de Córdoba aprobó este miércoles un proyecto de ley que modifica la ley 10.941, referido a la Autoridad de Cuencas, con el propósito de resguardar los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones.

La iniciativa, impulsada por los parlamentarios Brenda Austin, Walter Gispert, Dante Rossi y Mauricio Jaimes, se votó en general y particular, sólo con la abstención de Luciana Echevarría.

La propuesta está vinculada con el funcionamiento y la gestión de los embalses y sus cuencas en la provincia de Córdoba, y prevé modificaciones sobre las funciones de la Autoridad de Cuencas, entre las cuales se encuentran: garantizar proactivamente el acceso a la información pública ambiental y la participación pública abierta e inclusiva en la toma de decisiones ambientales relativas a su accionar; procurar acuerdos entre los sectores involucrados; propender al desarrollo de campañas educativas; y receptar propuestas y proyectos de mejoras.

A su vez, se modificó el artículo 5° sobre el Órgano Consultivo Permanente para incluir expresamente la integración y participación de representantes de la sociedad civil.

El decreto 119 del 7 de marzo del 2024 -reglamentario de la ley 10.941- establece que el presidente de la Autoridad de Cuencas convocará a los organismos que integren el Órgano Consultivo Permanente dentro de los 90 días de publicado el decreto, por lo que aún no ha sido conformado y se desconocen los criterios que seguirá dicha convocatoria. Asimismo, se establece que, aun cuando las opiniones del órgano consultivo no tengan carácter vinculante, sean tomadas en cuenta por la Autoridad de Cuencas, que debe fundamentar e informar en sus decisiones el alcance en que las mismas fueron consideradas. Esto, a fin de dotar de mayor equilibrio y entidad a las opiniones técnicas que estos actores externos prestan y de reducir posibles brechas entre su actuación y la efectiva consideración de los informes producidos bajo este esquema de participación colaborativa.

Al justificar el proyecto, Austin expresó: “Creemos que el esfuerzo de mejorar esta herramienta contribuye a la búsqueda de soluciones a través de la participación de los ciudadanos. Estamos abriendo puertas y ventanas para cuidar un recurso tan valioso, importante y necesario como son los embalses y sus cuencas, en tanto recursos hídricos, turísticos y bellezas naturales”.

Gispert, en tanto, realizó un repaso histórico de la creación del dique San Roque, coincidió con Austin, y consideró ‘fundamental que nos sigamos abocando a resolver el problema del lago San Roque’.

El legislador por Punilla admitió que se sorprendió ‘gratamente por la voluntad del presidente de la comisión y de los miembros de poner centralidad en este tema’, al que definió como ‘un gravísimo problema ecológico’.

En un tiro por elevación al intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, Gispert sostuvo que, ‘no se resuelven las cosas macaneando, se resuelven trabajando’.

‘No acepto que desde algún municipio se diga que están las obras hechas cuando no están’, arremetió, en clara alusión a las declaraciones de Avilés.

Luego afirmó estar ‘muy confiado que a través de esta legislatura podamos dar los pasos necesarios. Vamos a ayudar con toda la fuerza que tengamos como espacio político para encontrar una solución definitiva al problema de la cuenca’.

Advirtió que en el sur de Punilla se encuentra la mayor concentración urbana, generando el mayor impacto en la contaminación del San Roque, e insistió: ‘Soy de Carlos Paz y no me van a macanear con los números.

Se dijo desde el municipio que están el 70% de las obras de cloacas, y tengo mis dudas que sea así. Pero aun si es cierto, el 30% que falta significan 25 mil habitantes. Y si a eso le sumamos las otras localidades, el problema del lago no se va a solucionar’.

‘La contaminación es fundamentalmente por la falta de cloacas.

Por eso hago votos para que podamos encontrar una forma de financiamiento para las comunas del sur y hacer un plan para comenzar a planificar las cloacas’, cerró.

En la continuidad del debate se dio una fuerte polémica entre la legisladora Echeverría, a la que en principio le negaron la posibilidad de intervenir, y el presidente provisorio, facundo Torres Lima.

‘Es una locura que no me dejen intervenir por un supuesto acuerdo que no fue acuerdo’, dijo. Y enfatizó que lo dispuesto en labor parlamentaria no puede estar por encima del reglamento.

Luego que el pleno avalara que hiciera uso de la palabra, la legisladora del MST-FITU, recordó que cuando se votó la creación de la Autoridad de Cuencas ‘nada se dijo sobre la situación de los embalses’ de la provincia.

‘Es difícil pasar del negacionismo absoluto a reconocer la situación’, chicaneó.

Planteó que, tal como se creó, la Autoridad de Cuentas muestra ‘un claro sesgo productivista, que prioriza la explotación del recurso, habilita la participación de privados en la elaboración de las políticas en las cuencas, y no tiene organismos de control independientes’.

En este sentido, sostuvo que los cambios introducidos ‘no modifican mucho el espíritu’ de la ley, y adelantó que se abstendría en la votación.

Por su parte, Abraham Galo, presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables, destacó la ‘firme decisión del gobernador de avanzar y preservar todos los espejos de agua de la provincia’.

Destacó que los cambios en la Autoridad de Cuencas apuntan a que ‘la participación ciudadana sea ejemplar y fundamental’, y nombró a ‘organizaciones civiles, escuelas, empresarios vinculados a desarrollos urbanísticos y al turismo, y todos aquellos que se sienten parte y que quieren el progreso de esta provincia’.

Luego, aunque sin nombrarlo, también hizo referencia a Avilés cuando catalogó al lago San Roque como ‘el espejo de agua más contaminado de la provincia’.

‘Existen dos tipos de dirigentes; aquellos que se hacen cargo de los problemas y los resuelven y aquellos que se dedican a echar culpas.

El mayor contaminante del lago San Roque es la falta de cloacas en Villa Carlos Paz. Es la ciudad más grande del departamento y tiene solo el 60% de los vecinos conectados a las cloacas’, lanzó Galo.

Cerrado el debate, el proyecto fue aprobado en general y en particular.

Cabe recordar que la Autoridad de Cuencas fue creada a través de la Ley 10.941, con el objetivo realizar acciones para prevenir la contaminación y trabajar en el saneamiento de lagos, diques, y embalses de Córdoba, incluido el San Roque, uno de los más grandes de la provincia. El San Roque fue, incluso, motivo de un amparo ambiental promovido por la organización Fundeps y admitido por la Justicia, que exigía al gobierno provincial la conformación de un Comité de Cuenca interdisciplinario con facultades de fiscalización, control, autorización de actividades y/o emprendimientos contaminantes.