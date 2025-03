“Asquerosos mentirosos”, “inmundos” y “decadentes”: Ribetti vinculó la arremetida del oficialismo a su rol opositor y no descartó ir a la Justicia

El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) rechazó las acusaciones sobre su residencia en la ciudad y denunció una maniobra del oficialismo en su contra. En una entrevista, lanzó duras críticas contra el gobierno local.

El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) salió a plantear su postura en relación con lo que considera un ataque del oficialismo en el marco de “esta dura lucha política que tenemos contra estos delincuentes que están desgobernando la ciudad”.

Vale recordar que desde Carlos Paz Unido afirman tener “sobradas sospechas” de que Ribetti no cumplía con el requisito de residencia en la ciudad al presentarse como candidato en las elecciones de 2019 y 2023. Por ello, el Concejo aprobó un pedido de informes al Ejecutivo y a la Junta Electoral sobre sus declaraciones juradas y el pago de tributos en Villa Carlos Paz. La estrategia podría derivar en un proceso de juicio político para su destitución.

En una entrevista con VillaNos Radio, el edil respondió enfurecido y calificó a integrantes del oficialismo de “asquerosos mentirosos”, “inmundos” y “decadentes”.

“Tienen un presupuesto millonario que no sé dónde va a parar, pero la ciudad está toda rota, y se encuentran con esto. Entonces, ¿qué hacen? Arremeten contra quien pueden con lo que pueden. Lo que no saben, lo inventan, y con eso van para adelante con estos planteos”, afirmó.

El edil evitó referirse a la posibilidad de que se inicie un proceso de juicio político en su contra y sostuvo: “Hay que ver cómo terminan de resolver este planteo. Entonces, en función de a dónde vayan, será la estrategia con la que yo me voy a defender”.

“En este momento lo que hay es una serie de acusaciones, unos pedidos de informes… Están armando la película, pero lo que tenemos en realidad es este marco de un gobierno decadente donde lo que no saben, lo inventan. La historia de Avilés ya abunda en esos ejemplos. Esto ya les pasó antes a otros opositores, y son mensajes muy mafiosos, muy contundentes respecto a cómo tenemos que actuar en la política. Pero yo voy a seguir para adelante, voy a ver qué planteo hacen ellos, a dónde desemboca esta situación, y en función de eso, serán mis actitudes, explicaciones, cuestionamientos o incluso denuncias en contra de estos procedimientos”, expresó.

E insistió: “Estamos en esta etapa de pedidos de informes, porque ellos lo vienen dosificando. Imaginate el fenómeno que hicieron con mi figura cuando fue lo de la contravención, que lo sacaron en medios nacionales diciendo que yo había maltratado a la trabajadora, que esto, que lo otro, y después todo eso se cae. Son unos asquerosos mentirosos, y como mienten en esto, mienten en todo. Y en esta lógica política pedorra que tienen, necesitan siempre un enemigo. Y acá lo tienen, ¿no? Acá tienen a Ribetti, el enemigo público número uno”.

Según el edil, “hay muchos planteos que son totalmente falaces. Así que vamos a ver dónde queda todo esto y, bueno, transitaremos como hay que transitar, sabiendo que la política de Carlos Paz con estos inmundos es así”.

“Esto es lo que hace que la gente muchas veces diga ‘no me quiero meter en la política porque es toda una mierda, es todo un barro’. Y sí, lo que no saben, lo inventan. Con el poder y la corrupción cerebral que tienen, no tienen ningún empacho en ir para adelante, ensuciar gente y después hacerse olímpicamente los boludos. Es lo que saben hacer. Lo que no saben hacer es gobernar. Y en el contexto de esta lucha política que tenemos salen a pegarle a Ribetti”, alertó.

Sobre las acusaciones que involucran su domicilio en la ciudad y las posibilidades de ser candidato a concejal, Ribetti indicó que “todo está en orden”.

“Yo no tengo ninguna duda, en absoluto. Esto es una fantasía argumental con la que ellos tienen sueños húmedos”, graficó.

“Ese es mi punto de vista y lo vamos a defender cuando llegue el momento, si es oportuno. Este tipo de atropellos yo tampoco lo puedo dejar pasar. Me he bancado muchas cosas en este Concejo de estos hijos de mil.

Me he bancado presentaciones de proyectos que me los han cambiado sobre la banca y los han desvirtuado. Me he bancado que yo mismo no pudiera votar mi propio proyecto porque me lo cambiaron en la banca. Me he bancado otra intromisión con intento de juicio político con firmas falsas…

Digo, esta mugre asquerosa, este pus de Carlos Paz Unido que sale del cerebro de Avilés es algo que yo ya tengo visto. Entonces, vamos a ver a dónde apuntan y vamos a establecer nuestras estrategias. También vamos a medir si no corresponde algún tipo de resarcimiento por el daño que todo esto produce”, adelantó.

“Los tipos no tienen ningún empacho en salir a decir estupideces y siempre lo han hecho con absoluta impunidad. En algún momento van a tener que pagar por esto. La justicia, en algún momento, les va a hacer—me imagino yo—hacerse cargo de toda esta impunidad absoluta y de todo este maltrato. Me lo hacen a mí por ser opositor, pero también se lo hacen al ciudadano.

Se pasaron la Carta Orgánica por las pelotas, hicieron aumentos automáticos, no les importó la doble lectura ni las audiencias públicas… Son unos violadores seriales de la Carta Orgánica y quieren venir a hablar de moral. Tienen un concejal procesado por la comisión de un posible delito y me vienen a cuestionar a mí por una contravención que ya pagué.

Hay que ver esto en el contexto de una discusión política con un opositor que les rompe los huevos y que denuncia que son unos inútiles”, finalizó.