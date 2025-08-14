Asamblea de trabajadores interrumpió y luego normalizó el transporte urbano en Villa Carlos Paz

La medida del gremio provincial AOITA paralizó el servicio durante la mañana. También se afectó el servicio interurbano de la empresa Carcor.

Durante la mañana de este jueves, el servicio de transporte urbano e interurbano de la empresa Carcor se vio interrumpido por una asamblea de trabajadores del gremio provincial AOITA. Según informó la Municipalidad de Villa Carlos Paz en un primer comunicado, los representantes sindicales se presentaron sorpresivamente en la sede de la compañía, impidiendo la salida de los vehículos.

Horas más tarde, el municipio emitió una nueva comunicación informando que la empresa y el gremio alcanzaron un acuerdo para restablecer el servicio. La normalización de la prestación se produciría de manera progresiva durante el transcurso del día.