Arrancó el Hot Sale 2026: hasta cuándo dura, qué conviene mirar y cómo evitar estafas

La edición de este año comenzó este lunes y seguirá hasta el miércoles 13, con más de 800 marcas, promociones en 11 categorías, cuotas sin interés, reintegros y miles de ofertas online. En un escenario de consumo todavía selectivo, el foco vuelve a estar en tecnología, viajes, hogar e indumentaria, pero también en cómo detectar descuentos reales y comprar sin caer en fraudes.

El Hot Sale 2026 ya está en marcha en la Argentina y se extenderá durante tres días, desde este lunes 11 hasta el miércoles 13 de mayo. La nueva edición del evento de comercio electrónico reúne más de 800 marcas y se organiza en 11 grandes categorías, entre ellas Electro y Tecno, Viajes, Muebles, Hogar y Deco, Indumentaria y Calzado, Deportes y Fitness, Salud y Belleza, Bebés y Niños y Super, Bodegas y Gastronomía. Además, el sitio oficial concentra tiendas adheridas, beneficios financieros y espacios de ofertas destacadas.

En esta edición, buena parte de la pelea comercial pasa por el financiamiento. Distintos bancos y billeteras salieron a competir con promociones de hasta 24 cuotas sin interés, descuentos de hasta 55% y reintegros que, en algunos casos, llegan hasta $200.000. Los beneficios se concentran sobre todo en productos de mayor ticket, como tecnología, electrodomésticos, turismo e indumentaria, y varias entidades extenderán sus promociones más allá del cierre formal del evento bajo el formato de “Hot Week”.

Más allá del volumen de ofertas, la clave vuelve a estar en la comparación. La propia CACE recomendó entrar primero al sitio oficial, revisar allí las tiendas participantes, identificar los productos de interés antes de comprar y chequear condiciones de envío, cambios, devoluciones y financiación. También aconsejó comparar precios con otras tiendas online y físicas, porque no todas las promociones implican necesariamente una rebaja real sobre el valor habitual.

Qué mirar para no caer en falsas ofertas

Entre las precauciones básicas, la recomendación es comprar siempre desde el portal oficial del evento o desde las tiendas verificadas, revisar que la página tenga conexión segura y prestar atención a los datos del vendedor, como razón social, CUIT, dirección y canales de contacto. Según las pautas difundidas en la previa, las empresas adheridas deben ofrecer al menos un 5% de descuento con tres o más cuotas sin interés, o bien un 10% de rebaja directa sobre el precio de lista. Además, el propio Hot Sale tiene una sección para denunciar ofertas engañosas dentro de MegaOfertas.

La expectativa de este año también se apoya en el antecedente inmediato. En el arranque del Hot Sale 2025, la CACE informó más de 4,1 millones de usuarios en la web oficial y un descuento promedio de 30%, con fuerte interés desde la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Entre los productos más buscados entonces aparecieron celulares, zapatillas, heladeras, lavarropas y notebooks, una pista bastante clara de los rubros que este año vuelven a concentrar la atención.

Con ese contexto, el Hot Sale vuelve a perfilarse como una de las grandes vidrieras del consumo online en la Argentina. Para los usuarios, la oportunidad no pasa sólo por encontrar cuotas o descuentos, sino por saber filtrar mejor: comparar, revisar condiciones y detectar si la oferta vale realmente la pena antes de apretar el botón de compra.