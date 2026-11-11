«Argentina, levántate y camina»: el poderoso mensaje de León XIV en el cierre de su histórica visita al país

El Pontífice celebró este miércoles una multitudinaria misa en Luján, donde llamó a la reconciliación, la solidaridad y la construcción de un futuro mejor. Antes visitó la cárcel de Devoto y anoche había compartido una emotiva vigilia con un millón de jóvenes en Buenos Aires. Su despedida estuvo marcada por el recuerdo de Francisco y un mensaje de esperanza para los argentinos.

«Argentina, levántate y camina». Con esas cinco palabras, pronunciadas ante una multitud reunida frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el papa León XIV sintetizó uno de los principales mensajes de su histórica visita al país: la necesidad de superar las divisiones, recuperar la esperanza y construir una sociedad más solidaria, capaz de acompañar a quienes atraviesan mayores dificultades.

El Pontífice encabezó este miércoles la última misa de su estadía en Argentina, ante una concurrencia estimada en alrededor de dos millones de personas por el Gobierno bonaerense. Fue el cierre religioso de cuatro jornadas que movilizaron a millones de fieles en Buenos Aires y Córdoba, en el primer viaje de un Papa al país desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

La celebración en Luján llegó después de una intensa noche de encuentro con los jóvenes en la capital argentina y de una visita, durante las primeras horas de este miércoles, a la cárcel de Devoto. Tres escenarios muy diferentes, atravesados por una misma preocupación: la posibilidad de ponerse de pie, reconstruir los vínculos y encontrar nuevos caminos incluso en medio de las dificultades.

Una multitud de jóvenes y un llamado a defender la libertad

La última noche de León XIV en Buenos Aires estuvo marcada por una convocatoria multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde alrededor de un millón de personas, según las estimaciones difundidas por la Santa Sede, participaron de una vigilia de oración.

El Papa había regresado pocas horas antes desde Córdoba, donde encabezó una misa histórica en FAdeA y recorrió las calles de la capital provincial ante cientos de miles de fieles.

En Buenos Aires volvió a encontrarse con una multitud, esta vez integrada principalmente por jóvenes que llegaron desde distintas regiones del país.

La música, las expresiones artísticas, los bailes folclóricos y el tango formaron parte de una celebración que también incluyó testimonios personales y momentos de oración. Uno de los gestos centrales fue el encendido de velas, con el que los participantes iluminaron el predio como símbolo de la fe compartida.

León XIV escuchó las experiencias de jóvenes que atravesaron situaciones de adicción, desarrollan tareas solidarias o buscan definir su vocación religiosa.

También respondió preguntas sobre la frustración que puede surgir cuando el esfuerzo por ayudar a los demás parece insuficiente y sobre las dificultades para conciliar la fe con las responsabilidades del trabajo, el estudio y la vida cotidiana.

En su mensaje, advirtió sobre los modelos de éxito que predominan en la sociedad contemporánea y cuestionó la búsqueda del dinero, la popularidad, las apariencias y el placer como objetivos capaces de condicionar las decisiones personales.

También hizo referencia a la violencia y la humillación en las redes sociales, las adicciones y otras formas de dependencia que afectan especialmente a las nuevas generaciones.

«¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!», expresó, y alentó a los jóvenes a defender su libertad y no resignarse frente a los errores o las frustraciones.

El Pontífice recuperó además una de las expresiones más recordadas de Francisco, «Todos, todos, todos», para insistir en que la Iglesia debe mantener abiertas sus puertas a quienes se alejaron, atraviesan dificultades o sienten que no encuentran un lugar donde ser recibidos.

Hacia el final, los convocó a comprometerse con sus comunidades, acompañar a los más vulnerables y llevar el mensaje cristiano a sus ciudades y pueblos.

En la cárcel de Devoto: «Una nueva vida es posible»

La última jornada comenzó temprano, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, conocido como la cárcel de Devoto, donde León XIV compartió un encuentro con unos 70 internos, autoridades penitenciarias, trabajadores y representantes de la pastoral carcelaria.

Acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el Pontífice ingresó al gimnasio del establecimiento y escuchó los testimonios de dos personas privadas de libertad y de un hombre que ya había cumplido su condena.

Cristian, Maximiliano y Reinaldo compartieron sus experiencias personales, las dificultades atravesadas y los caminos que comenzaron a recorrer para reconstruir sus vidas.

El Papa les agradeció especialmente sus palabras y recuperó una de las ideas que surgieron durante el encuentro: «Una nueva vida es posible».

Su reflexión estuvo centrada en las consecuencias de las decisiones personales, el sufrimiento provocado por la violencia y las posibilidades de transformación que pueden abrirse incluso durante el encierro.

León XIV cuestionó la falsa sensación de poder que pueden generar las drogas, el dinero fácil y la violencia, así como la impunidad asociada con la corrupción.

Pero también destacó que las personas pueden reconocer sus errores, aprender nuevas herramientas y prepararse para regresar a sus familias y a la sociedad.

El Pontífice reconoció el dolor que implica la pérdida de la libertad, especialmente la imposibilidad de compartir la vida cotidiana con los seres queridos, y dirigió unas palabras a las familias que acompañan a quienes permanecen detenidos.

Asimismo, alentó al personal penitenciario y a los voluntarios a trabajar para que las cárceles sean espacios más humanos, capaces de favorecer la recuperación y la reinserción social.

El encuentro concluyó con una bendición, un intercambio de obsequios y la firma del libro de honor de la institución.

Luján, escenario del último gran mensaje

Después de su paso por Devoto, León XIV se trasladó a Luján, donde una multitud lo esperaba desde las primeras horas de la mañana.

El Pontífice recorrió parte del trayecto en Papamóvil, entre banderas argentinas y del Vaticano, y fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof antes de ingresar al sector preparado para la celebración.

La misa comenzó poco después de las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

En su homilía, León XIV volvió a reconocer las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas y mencionó expresamente la pobreza, la falta de trabajo, las enfermedades, la discriminación y las rupturas familiares.

Frente a esas situaciones, propuso un recorrido de cuatro etapas: reconciliación, iluminación mediante la palabra de Dios, comunión y compromiso con la misión evangelizadora.

Uno de los pasajes centrales estuvo dedicado a la necesidad de reconocer los errores y superar las heridas colectivas.

El Papa planteó que la reconciliación no debe limitarse a las relaciones personales, sino también alcanzar la manera en que una sociedad se vincula con su propia historia y con los desafíos del presente.

En ese sentido, convocó a los argentinos a trabajar por un futuro donde el amor tenga la última palabra, en lugar de permanecer atrapados en los enfrentamientos y las diferencias.

También insistió en que la solidaridad debe expresarse mediante acciones concretas y recordó especialmente a los pobres, los migrantes, los enfermos y las personas privadas de libertad.

Su reflexión recuperó escenas sencillas de la vida cotidiana: el padre que madruga para sostener a su familia, la madre que acompaña durante la noche a un hijo enfermo y el amigo que ofrece su tiempo a quien lo necesita.

Para León XIV, esos gestos representan una forma de compromiso que puede contribuir a transformar la vida comunitaria.

Fue hacia el final de esa reflexión cuando pronunció la frase destinada a convertirse en una de las imágenes más recordadas de su visita:

«Argentina, levántate y camina».

El llamado llegó acompañado por una invitación a transformar la fe en obras, superar el desaliento y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y fraterna.

El recuerdo de Francisco y una despedida cargada de simbolismo

La elección de Luján para la última celebración tuvo un significado especial.

Desde el santuario de la patrona de Argentina, León XIV dedicó unas palabras a Francisco, a quien recordó por su profunda devoción a la Virgen y por el vínculo que mantuvo durante toda su vida con su país natal.

También mencionó una de las despedidas habituales de su antecesor, en la que invocaba la bendición de Jesús y el cuidado maternal de la Virgen.

El Pontífice estableció además una conexión personal con el santuario: recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, día de la Virgen de Luján, y pidió que la patrona argentina lo acompañe en su misión al frente de la Iglesia.

Al concluir la misa, expresó su agradecimiento por el recibimiento que encontró durante los cuatro días de actividades y destacó la participación de autoridades, comunidades religiosas, voluntarios y millones de fieles.

«¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!», manifestó.

También recordó que había encontrado un pueblo caracterizado por su hospitalidad, su música, sus costumbres y la disposición a compartir con los demás.

En sus palabras finales, dijo haberse sentido como en su propia casa y se despidió con una expresión especialmente afectuosa: «¡Hasta siempre mi querida Argentina!».

La ceremonia religiosa puso fin a una visita que comenzó el domingo con el recibimiento del presidente Javier Milei, continuó con celebraciones multitudinarias en Buenos Aires y Córdoba y concluyó en Luján, uno de los lugares más representativos de la fe católica argentina.

La despedida oficial está prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde León XIV partirá a las 14 rumbo a Perú, última etapa de su gira apostólica por Sudamérica.

Después de cuatro días de encuentros, celebraciones y discursos, el Pontífice eligió despedirse de los argentinos con una exhortación que unió el sentido religioso de su visita con un mensaje dirigido al conjunto del país: levantarse, superar las dificultades y seguir caminando juntos.