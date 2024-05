Ante el aumento de la demanda, el Club Lechero pide ayuda para poder seguir asistiendo a los merenderos

Fuente: VillaNos Radio

Debido a la alta demanda, el Club Lechero “Pedro Dotta” se quedó sin leche para repartir entre los merenderos de Villa Carlos Paz. Es por eso que, a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, comenzó a circular el llamado a la solidaridad para reforzar las donaciones.

“El Club Lechero está funcionando desde hace 13 años, desde abril del año 2011. En la pandemia bajó un poquito el trabajo, pero desde hace 13 años que venimos colaborando con varios merenderos”, dijo Florencia Simon, referente del Club Lechero, en diálogo con VillaNos Radio.

“Ha aumentado la demanda, los merenderos tienen cada vez más chicos, y con el costo de las leches las donaciones se reducen. Algunas instituciones -como el restaurante VillaPaz y el colegio Bernardo D’Elia- están presentes ayudándonos, pero ha mermado mucho el número de donaciones. Por eso enviamos este S.O.S a la comunidad de Carlos Paz, para que nos dé una mano, así podemos seguir colaborando con los merenderos que tanto trabajan”.

¿Cómo colaborar?

Existen tres Centros de Recolección:

Tecnograf (Pje. del Carmen 52), de 9 a 13 y de 17 a 20hs;

Estudio Jurídico de Alicia Calderón Delgado (Sargento Cabral 218, casi esq. Juan B. Justo) de 17 a 20 horas;

Centro Vecinal Miguel Muñoz A (Plaza Manuel Belgrano) los días jueves de 15 a 17hs.

Consultada sobre qué tipo de leche se debería donar, la mujer respondió que el único requisito es “que no sea en sachet”, ya que necesitan refrigeración. “Los merenderos prefieren, porque resulta más fácil para preparar la merienda, la leche líquida. Sin embargo, sabemos que la leche en polvo es menos costosa, así que ahora estamos entregando de ese tipo también”.

Los repartos a los establecimientos solidarios se realizan los primeros días de cada mes, una vez recolectadas todas las donaciones de los puntos de recepción.

Además, mencionó que la organización reparte alrededor de 450 litros por mes, y que para este junio no llegaron a sumar esa cantidad. “Pedimos esta ayuda urgente ahora, pero también necesitamos de la colaboración constante en el tiempo también. Ahora quizás juntamos para junio, pero el Club Lechero no para en todo el año. Necesitamos ayuda permanente”, afirmó Florencia.

En esta línea, comentó además que las donaciones que se realizan por transferencia bancaria son utilizadas en su totalidad para comprar leche en polvo, ya que alcanza para más cantidad. “Recibimos lo que la gente pueda. Leche en polvo o líquida, mientras no sea en sachet”, concluyó.

Por el momento, el Club Lechero colabora con siete merenderos aproximadamente, pero la entrevistada comentó afligida que “me escribe gente que está abriendo merenderos por la necesidad de las zonas en las que están, pero no podemos abastecer a todos. Por el momento estamos trabajando con los siete con los que contribuimos desde hace un montón.

“Igualmente, trabajamos junto a gente de Malagueño, Tanti, y demás, y se va ampliando el radio, porque cada vez hay más necesidad. Por ahora podemos con alrededor de siete organizaciones. Ojalá tuviéramos 700 litros de leche por mes para poder compartir con más merenderos”.

La situación económica a nivel país no ayuda, y Florencia comenta que también han disminuído las donaciones de personas particulares. “Creo que es por el costo de la leche. También sucede que gente que colabora un tiempo y después, por cosas de la vida, deja de hacerlo. Quizás donan tres o cuatro meses y luego ya no. Por eso buscamos gente que se comprometa mes a mes, y durante el tiempo. Con un litro de leche por mes que nos done medio Carlos Paz nos alcanzaría para ayudar a muchos merenderos más”, graficó.

El recuerdo a Pedro Dotta

El Club Lechero nació hace 13 años, a partir de la iniciativa de Pedro Dotta, vecino de Villa Carlos Paz y compañero de vida de Florencia. “En abril del 2011, un día Pedro dijo ‘tengo que hacer algo por los niños’, y se le ocurrió esta idea de donar leche. Después se le ocurrió el nombre Club Lechero.

“Fue haciendo un trabajo de hormiga, al igual que hace mucha gente hoy. Él iba casa por casa a buscar la leche de las personas que querían colaborar. Luego él lo traía a casa y las separaba en bolsas para cada merendero”, recordó.

Hoy la logística del Club lechero requiere de los Centros de Recepción, que facilitan la tarea. “Fue un servicio enorme el que empezó a ofrecer Pedro, y cuando él falleció en 2015 no quise que terminara. Yo me quedé sola, sin saber manejar, mucho tiempo. Se me complicaba, pero me empezó a ayudar Alejandra Quirinalli y se fueron sumando un montón de mujeres más, que consiguen hasta alimentos”.