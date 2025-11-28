Alumnos de la Escuela Tierra Viva visitaron el Peñón del Indio Enamorado en Valle Hermoso

Estudiantes de la Escuela Tierra Viva – Montessori de Huerta Grande participaron este jueves de una salida educativa al Peñón del Indio Enamorado en Valle Hermoso, en una jornada de aprendizaje en contacto con la naturaleza.

La Escuela Tierra Viva – Montessori, de Huerta Grande, realizó este jueves una visita al Peñón del Indio Enamorado en Valle Hermoso, en el marco de una propuesta escolar que combinó recreación, descubrimiento y actividades al aire libre.

El intendente Daniel Spadoni, la directora de Turismo Anabel Pereyra y el director de Relaciones Institucionales Ricardo Pereyra acompañaron la experiencia, compartiendo con los chicos un recorrido guiado y momentos de aprendizaje en contacto directo con el entorno serrano.

Durante la jornada se entregaron obsequios especiales a los estudiantes, gesto que sumó alegría a una actividad que, según destacaron desde el municipio, quedará en el recuerdo como parte del vínculo que la localidad busca fortalecer entre la comunidad educativa y el patrimonio natural de la región.