Alerta en Punilla por la desaparición de una joven de Casa Grande

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín pidió colaboración para encontrar a Melina Melián Varveri, de 24 años, vista por última vez en Córdoba capital.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Melina Melián Varveri, de 24 años, quien se habría ausentado de su domicilio en Casa Grande.

La joven fue vista por última vez en barrio Argüello, en la ciudad de Córdoba, entre los días 5 y 6 de agosto de 2025, en horas de la siesta, y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Melina es de contextura física mediana, mide 1,60 metros de altura, tiene el pelo oscuro hasta los hombros, tez trigueña y ojos marrones.

Quienes puedan aportar información deben comunicarse con la Unidad Judicial Móvil de Cosquín a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293 (internos 56801, 56802 o 56803), con la Comisaría de Cosquín al 3541-458160, o acercarse a cualquier dependencia policial o judicial del país.