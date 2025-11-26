Agradecimiento de Cuesta Blanca al director saliente de la Departamental Punilla

La Comuna de Cuesta Blanca expresó su agradecimiento al comisario mayor Claudio Sánchez por su gestión al frente de la Departamental Punilla y le deseó éxitos en su nuevo destino.

La Comuna de Cuesta Blanca, a través de su presidenta comunal Ana Gaitán, hizo público su reconocimiento al comisario mayor Lic. Claudio Sánchez, quien se desempeñó como director de la Departamental Punilla.

Desde la gestión comunal destacaron el trabajo articulado desarrollado durante su período al frente de la Departamental y le desearon el mayor de los éxitos en la nueva función que asumirá.