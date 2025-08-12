Agosto XXL: qué implica el fin de semana largo del 15 al 17, cómo afecta a los trabajadores y qué feriados vienen hasta fin de año

Con el 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General San Martín) como feriado nacional, el Gobierno decretó el viernes 15 como día no laborable con fines turísticos, generando un fin de semana largo. ¿Qué diferencia hay entre ambos tipos de descanso para los empleados en relación de dependencia y qué otros asuetos quedan en el calendario 2025?

En agosto de 2025, Argentina tendrá un fin de semana largo: el viernes 15 será un día no laborable con fines turísticos, y el domingo 17 se celebrará el feriado del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Pero, ¿en qué se diferencian un feriado y un día no laborable?

Feriado nacional : obligatorio para todos los sectores. Si el trabajador debe prestar servicio, se le paga el doble de la jornada habitual, según la Ley de Contrato de Trabajo.

: obligatorio para todos los sectores. Si el trabajador debe prestar servicio, se le paga el doble de la jornada habitual, según la Ley de Contrato de Trabajo. Día no laborable con fines turísticos: optativo para el sector privado y obligatorio solo para la administración pública. Si se trabaja, se remunera con salario normal, sin recargo.

En otras palabras, solo quienes tengan el viernes 15 libre y no trabajen los domingos podrán disfrutar del descanso extendido de tres días. Para el resto, el fin de semana largo no será tal.

¿Qué pasa con el lunes 18 de agosto?

En las últimas semanas circularon versiones sobre la posibilidad de que el lunes 18 también fuera feriado. Sin embargo, esa opción fue descartada: no figura en el calendario oficial 2025 y será una jornada laboral normal para todos los sectores.

Resto de feriados y días no laborables de 2025