Agenda septiembre: La Cumbre se llena de actividades para vecinos y turistas

El municipio organizó una grilla diversa de propuestas para disfrutar durante todo el mes, con actividades culturales, recreativas, deportivas y turísticas.

La Municipalidad de La Cumbre dio a conocer su agenda de actividades para septiembre, un mes que se proyecta con múltiples propuestas que combinan cultura, turismo, deporte y vida social. La programación incluye desde funciones de cine y presentaciones artísticas, hasta circuitos de senderismo, ferias y eventos comunitarios.

El municipio busca consolidar a la localidad como un destino activo durante todo el año, ofreciendo actividades para diferentes públicos, tanto vecinos como visitantes. En ese marco, septiembre se presenta como un mes cargado de alternativas que refuerzan la identidad cultural y turística de la ciudad.

Agenda día por día

Martes 2

🎬 Cine Francés – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada gratuita

Miércoles 3

🏊 Reapertura de la pileta semiolímpica climatizada – Info: 3548-430077

Jueves 4

🎬 Espacio Incaa Mercosur – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada gratuita

Viernes 5

🎥 Cine Documental: Cine Negro, sobre Roberto Fontanarrosa – El Sueño de Juanito con la presencia de la directora Mariana Wenger

Sábado 6

🚶 Tren de las Doce – Recorrido pedestre cultural – 12:00 hs – Secretaría de Turismo

🌙 Senderismo nocturno El Cristo – Dique San Jerónimo – 18:00 hs – Punto de encuentro: base del Cristo (llevar linterna, calzado adecuado, fruta y agua – se solicita un alimento no perecedero – Info: 3548-637837)

Dique San Jerónimo, La Cumbre.

Martes 9

🎬 Cine Francés – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada gratuita

Jueves 11

🎬 Espacio Incaa Mercosur – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada gratuita

Sábado 13

🥾 Senderismo El Chorrito – Baño de los Dioses – 10:00 hs – Punto de encuentro: Plaza 25 de Mayo (llevar calzado adecuado, gorra, protector solar y agua – se solicita un alimento no perecedero – Info: 3548-637837)

🚗 39° Rally del Centro de la República – Circuito Alturas de Punilla – Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos

Domingo 14

🚗 39° Rally del Centro de la República – Circuito Alturas de Punilla

🛍️ Feria del Usado – 10:00 a 18:00 hs – Plaza 25 de Mayo

🎶 Mario Ian y Nat Ian Show Acústico – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada con costo

Martes 16

🎬 Cine Francés – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada gratuita

Jueves 18

🎬 Espacio Incaa Mercosur – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada gratuita

Viernes 19

🎷 Ciclo de Jazz – 20:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada con costo

Sábado 20

🥾 Senderismo El Chorrito de Los Curas – Cruz Chica – 10:00 hs – Punto de encuentro: Plaza 25 de Mayo (llevar calzado adecuado, gorra, protector solar y agua – se solicita un alimento no perecedero – Info: 3548-637837)

🚶 Tren de las Doce – Recorrido pedestre cultural – 12:00 hs – Secretaría de Turismo

📖 Presentación de libro y show acústico de Gervasio Sánchez – Sala Caraffa – Entrada con costo

Domingo 21

🌸 Festejo Día de la Primavera – 15:00 hs – Plaza 25 de Mayo

🎬 Espacio Incaa Mercosur – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada gratuita

Martes 23

🎬 Cine Francés – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada gratuita

Jueves 25

🎬 Espacio Incaa Mercosur – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada gratuita

Viernes 26

🎨 Inauguración de muestra – 18:00 hs – Sala Caraffa – Entrada gratuita

Sábado 27

🌎 29° Feria Internacional de Turismo de América Latina FIT 2025 – 9:00 hs – La Rural, CABA

🎶 Música Armenia – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada con costo

Domingo 28

⚽ Torneo Clausura de Fútbol Interbarrial – 9:00 hs – Predio San Roque

🎬 Espacio Incaa Mercosur – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada gratuita

Martes 30

🎬 Cine Francés – 19:00 hs – Microcine Sala Caraffa – Entrada gratuita

Museos para visitar en La Cumbre

La Cumbre: Museo de Motos y Bicicletas | Foto Jorge Gainza