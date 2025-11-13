Acuerdo comercial y de inversiones: los ejes del pacto que anunciaron Milei y Trump

Argentina y Estados Unidos anunciaron un nuevo marco para negociar un acuerdo de comercio e inversión que busca ampliar el intercambio bilateral, reducir trabas y reforzar la alianza estratégica entre ambos gobiernos.

La Casa Blanca emitió este jueves una declaración conjunta en la que los presidentes Donald J. Trump y Javier Milei ratificaron la “alianza estratégica” entre ambos países y oficializaron un “Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca”.

El comunicado destaca que la iniciativa se apoya en “valores democráticos compartidos” y en una visión común basada en libre empresa, mercados abiertos e iniciativa privada. Según Washington, el objetivo es estimular el crecimiento a largo plazo, ampliar oportunidades de inversión y generar reglas claras para el comercio bilateral. La Casa Blanca subrayó que el esquema se asienta sobre las reformas que Argentina “ya ha puesto en marcha” en materia regulatoria y comercial.

Aranceles y acceso a mercados

El texto difundido por la Casa Blanca detalla algunos ejes centrales del marco acordado. Argentina se compromete a otorgar acceso preferencial a productos estadounidenses como maquinaria, química, tecnología, insumos médicos y vehículos. A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles sobre determinados recursos naturales y productos no patentados utilizados en la industria farmacéutica.

El documento también menciona mejoras recíprocas en el acceso al mercado de carne vacuna, y señala que EE.UU. tendrá en cuenta este nuevo esquema a la hora de tomar decisiones comerciales vinculadas a la Sección 232, vinculada a seguridad nacional.

Barreras no arancelarias y normas técnicas

El acuerdo prevé la eliminación de formalidades consulares para exportaciones estadounidenses y una reducción gradual de la tasa de estadística aplicada a bienes provenientes de EE.UU. También contempla el desmontaje de licencias que restringían el acceso al mercado.

En materia de estándares, Argentina aceptará bienes que cumplan normas estadounidenses o internacionales sin requerir procesos adicionales de certificación. Asimismo, reconoce los estándares federales de seguridad para vehículos fabricados en EE.UU. y los certificados emitidos por la FDA para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Apertura agrícola y simplificación de registros

El anuncio incluye la apertura al ingreso de ganado vivo proveniente de Estados Unidos y el compromiso de habilitar el acceso para aves de corral en un plazo máximo de un año. También se acuerda no restringir productos que utilicen ciertos términos vinculados a quesos y carnes, y simplificar los registros para la importación de carne bovina, porcina y lácteos.

Comercio digital y propiedad intelectual

En el capítulo digital, se reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos y se validan las firmas electrónicas emitidas bajo legislación estadounidense.

En materia de propiedad intelectual, se prevén medidas más estrictas contra la piratería y la falsificación, tanto en el comercio físico como en línea. El texto señala que se abordarán desafíos estructurales identificados en el informe Special 301 de 2025, incluido el tema de la patentabilidad y los tiempos de otorgamiento de patentes en Argentina.

Seguridad económica y minerales críticos

La declaración anuncia cooperación bilateral para enfrentar prácticas comerciales “no de mercado” de terceros países y para coordinar herramientas de control de exportaciones, seguridad de inversiones y prevención de evasión impositiva.

Otro punto destacado es la colaboración para facilitar inversión y comercio en minerales críticos, un sector estratégico para la transición energética.

Empresas estatales, subsidios y estándares laborales

Los dos gobiernos asumen el compromiso de revisar subsidios industriales y conductas de empresas estatales que puedan distorsionar la competencia. En paralelo, se incorporan cláusulas laborales y ambientales que prohíben la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, medidas contra la tala ilegal y la aplicación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.

El comunicado concluye señalando que ambos países trabajarán para finalizar el texto del acuerdo, firmarlo y completar los trámites internos necesarios para su entrada en vigencia. Según la declaración, el entendimiento busca marcar una nueva etapa en la relación bilateral, con un enfoque en apertura comercial, desregulación y alineamiento estratégico.