Acto por el 165° aniversario de la Policía de Córdoba en Punilla Norte

La Departamental Punilla Norte realizó un acto protocolar en La Falda por el nuevo aniversario de la Policía de la Provincia de Córdoba, con la presencia de autoridades policiales y municipales de la región.

En la mañana de este sábado, desde las 08:00, en la sede de la Departamental Punilla Norte, se llevó a cabo el acto protocolar por el 165° aniversario de la Policía de la Provincia de Córdoba.

La ceremonia comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional, la entonación del Himno Nacional Argentino, una invocación religiosa a cargo del capellán Juan Pablo Díaz y un minuto de silencio interpretado por el trompetista Ariel Rivero. Luego se procedió a la lectura del mensaje del jefe de Policía, crio. gral. lic. Leonardo Gutierrez, y a las palabras del director de la Departamental, crio. insp. lic. José Santos Vega.

En su discurso, el titular de Punilla Norte destacó que “hoy celebramos a la institución, pero sobre todo, celebramos a las personas: a ustedes, que dejan todo por el bienestar de la sociedad. Su integridad y sacrificio son el verdadero motor de esta fuerza”. También puso en valor el esfuerzo cotidiano de cada efectivo, desde el personal de patrulla hasta quienes cumplen tareas administrativas y de investigación, y recordó con especial énfasis a los camaradas caídos en acto de servicio.

El acto fue encabezado por el director de la Departamental Punilla Norte, José Santos Vega, el subdirector crio. insp. lic. Fernando Ordoñez, el intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, y el presidente comunal de Casa Grande, Miguel Moreno.

De la ceremonia participaron oficiales superiores, oficiales jefes, personal subalterno, autoridades municipales, el capellán policial, medios de prensa y público en general, en el marco de la conmemoración oficial del 165° aniversario de la fuerza provincial.