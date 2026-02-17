Activan protocolo de búsqueda de una mujer en Santa María de Punilla

La Fiscalía de Instrucción Múltiple de Cosquín solicita la colaboración de la población para localizar a una mujer de 45 años que fue vista por última vez este lunes en situación de calle en inmediaciones de la terminal de Santa María de Punilla.

La Fiscalía de Instrucción Múltiple de Cosquín activó el protocolo de búsqueda de personas y pidió colaboración para dar con el paradero de una mujer de 45 años, que fue vista por última vez este lunes en situación de calle cerca de la terminal de ómnibus de Santa María de Punilla.

De acuerdo al informe, la mujer fue individualizada por última vez el 16 de febrero de 2026 en las inmediaciones de la terminal de Santa María de Punilla. Es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,60 metros de altura, es de tez blanca, tiene pelo corto negro y ojos negros.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a la Comisaría de Santa María de Punilla, al teléfono 3541-488180, o a Tribunales de Cosquín, al 03541-454985 (int. 56261 / 56141 / 145), así como a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.