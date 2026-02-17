martes, febrero 17, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Sociedad Activan protocolo de búsqueda de una mujer en Santa María de Punilla

Activan protocolo de búsqueda de una mujer en Santa María de Punilla

La Fiscalía de Instrucción Múltiple de Cosquín solicita la colaboración de la población para localizar a una mujer de 45 años que fue vista por última vez este lunes en situación de calle en inmediaciones de la terminal de Santa María de Punilla.

La Fiscalía de Instrucción Múltiple de Cosquín activó el protocolo de búsqueda de personas y pidió colaboración para dar con el paradero de una mujer de 45 años, que fue vista por última vez este lunes en situación de calle cerca de la terminal de ómnibus de Santa María de Punilla.

De acuerdo al informe, la mujer fue individualizada por última vez el 16 de febrero de 2026 en las inmediaciones de la terminal de Santa María de Punilla. Es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,60 metros de altura, es de tez blanca, tiene pelo corto negro y ojos negros.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a la Comisaría de Santa María de Punilla, al teléfono 3541-488180, o a Tribunales de Cosquín, al 03541-454985 (int. 56261 / 56141 / 145), así como a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Un joven detenido por resistencia a la autoridad e intento de...

La CGT convocó a un paro general contra la reforma laboral...

Icho Cruz abrió el Carnaval 2026 y se prepara para una...

Tanti vivió una noche de comparsas a puro carnaval y este...