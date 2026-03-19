A 50 años del golpe, Cabalango abre un espacio de memoria colectiva con teatro y testimonios

La Comuna de Cabalango realizará el Primer Encuentro de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada abierta a la comunidad con teatro, testimonios y propuestas artísticas para reflexionar sobre la historia reciente y fortalecer la memoria democrática.

En el marco de la Semana de la Memoria 2026, la Comuna de Cabalango llevará adelante el Primer Encuentro de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una propuesta abierta a toda la comunidad que invita a vecinos y vecinas a participar de un espacio de encuentro, reflexión y construcción de memoria colectiva, al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar en Argentina.

La actividad se realizará el viernes 20 de marzo desde las 17:30 horas en la Plaza San Martín de la localidad, con una jornada que combinará expresiones artísticas, testimonios y acciones comunitarias orientadas a fortalecer la memoria democrática.

Cabe destacar que, días atrás, la jefa comunal Carla Bruno participó de la presentación oficial de la Agenda Provincial de la Semana de la Memoria 2026, organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en el Archivo Provincial de la Memoria. El acto se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar y de los 20 años de la creación de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria, y fue encabezado por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; la secretaria de Desarrollo Humano, Liliana Montero; y la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez.

Actividades en Cabalango

Durante la jornada se desarrollarán distintas propuestas abiertas a la comunidad:

Obra de teatro NN12 – “Una identidad vulnerada” , interpretada por vecinos y vecinas de la localidad. La obra reflexiona sobre el derecho a la verdad y la dignidad de quienes aún esperan respuestas. Cuenta con dos nominaciones a los Premios Carlos 2025 .

Dirección: Walter Guzmán .

Autoría: Gracia Morales .

, interpretada por vecinos y vecinas de la localidad. La obra reflexiona sobre el derecho a la verdad y la dignidad de quienes aún esperan respuestas. Cuenta con a los . Dirección: . Autoría: . Presentaciones artísticas locales.

Actuaciones enmarcadas en el Taller de Folklore ATUQ .

. Charla-testimonio de Ceci “La Negra” Soulier .

. Entrega de pañuelos del espacio Tejiendo Redes .

. Creación de un espacio artístico por la memoria, como intervención colectiva abierta a la participación comunitaria.

Desde la Comuna destacaron que el encuentro busca generar un espacio para recordar la historia reciente, reflexionar colectivamente y reafirmar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, como pilares fundamentales para la defensa de la democracia.