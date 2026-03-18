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178° aniversario de Tanti: cronograma de actos, shows y propuestas gratuitas del 21 al 23 de marzo

La celebración se extenderá durante tres días, con propuestas deportivas, actos conmemorativos, espectáculos gratuitos en el Anfiteatro Municipal y una caminata guiada con cupos limitados.

La Municipalidad de Tanti dio a conocer el cronograma de actividades previsto para celebrar el 178° aniversario de la ciudad, con una agenda que se desarrollará entre el sábado 21 y el lunes 23 de marzo.

Los festejos comenzarán el sábado 21 con CorreTanti – Cross Nocturna, una de las propuestas deportivas incluidas en la programación oficial. Desde el municipio recordaron que las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de marzo, y que la información detallada puede consultarse a través del perfil de Instagram @corretanti.

La jornada central será el domingo 22. A las 17.30 se realizará la concentración de jinetes en la Oficina de Turismo, sobre Ruta 28, desde donde partirá el desfile hacia la Iglesia Fundacional. Luego, a las 19, se llevará a cabo la misa y el acto conmemorativo.

Ese mismo día, desde las 20.30, el Anfiteatro Municipal será escenario de la noche principal de festejos, con entrada libre y gratuita. La grilla artística estará integrada por Yamila Cafrune, Trulalá, Ángel Martín, La Fórmula, Los 4 del Suquía y Matías Mendoza y La Sobremesa.

Desde la organización indicaron que quienes asistan podrán llevar reposera o manta para compartir la velada en familia.

Las actividades continuarán el lunes 23 con una caminata guiada a Estancia Cerro Blanco – Playa de los Kayaks, una propuesta que, según se informó, se realizará por primera vez hacia ese sector de la estancia. La actividad será libre y gratuita, aunque con cupos limitados.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Oficina de Informes Turísticos al 3541 653496.

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