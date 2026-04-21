Aprehenden a un joven por violación de domicilio tras ingresar a varias viviendas en barrio La Quinta

Un hombre de 23 años fue aprehendido esta madrugada en barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz, luego de darse a la fuga e intentar ocultarse ingresando a distintos domicilios al advertir la presencia policial.

Este martes, alrededor de las 04:30, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) aprehendió a un hombre de 23 años en calle Asunción al 200, en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, luego de que el joven se diera a la fuga e ingresara a varias viviendas de la zona para ocultarse.

Según se informó, los efectivos realizaban un recorrido preventivo por calle Asunción cuando observaron al individuo, quien al advertir la presencia policial escapó y no acató las órdenes impartidas. En ese contexto, intentó evadir el control ingresando a distintos domicilios del sector.

En medio del operativo, un vecino alertó a los uniformados tras visualizar al sujeto dentro de su vivienda, lo que permitió darle alcance y concretar la aprehensión.

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.