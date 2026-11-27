Las temperaturas subirán progresivamente desde este viernes hasta el domingo en Punilla. Se esperan períodos de sol y tardes cada vez más cálidas, aunque podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos del fin de semana.

El último fin de semana de noviembre estará marcado por un ascenso sostenido de las temperaturas en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, con máximas que podrían alcanzar los 30 grados entre sábado y domingo. Después de varios días con registros moderados, el calor volverá a ganar protagonismo en las Sierras de Córdoba, aunque todavía habrá posibilidades de precipitaciones aisladas.

Este viernes 27 de noviembre presenta condiciones de nubosidad variable y temperaturas en recuperación. Cerca del mediodía, el termómetro rondaba los 23 grados, mientras que para la tarde se espera una máxima cercana a los 26 grados.

Durante las próximas horas podrían desarrollarse algunos chaparrones o tormentas aisladas, especialmente entre las primeras horas de la tarde y el atardecer. Sin embargo, también se anticipan períodos de sol y mejoramientos temporarios.

El viento soplará predominantemente del norte, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas cercanas a los 35 km/h.

Hacia la noche disminuirían las probabilidades de lluvia, con cielo parcialmente despejado y temperaturas en descenso.

Sábado más cálido, con posibles chaparrones

Para el sábado 28, los pronósticos anticipan un aumento significativo de las temperaturas, con una mínima cercana a los 14 o 15 grados y una máxima que podría alcanzar los 29 o 30 grados.

La mañana comenzaría con cielo parcialmente despejado y abundante presencia de sol, condiciones que favorecerán un rápido ascenso térmico.

Durante la tarde podría aumentar la nubosidad y algunos modelos mantienen posibilidades de chaparrones o tormentas aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en cambio, anticipa condiciones más estables y bajas probabilidades de precipitaciones.

El viento continuará soplando principalmente del norte, con intensidad leve a moderada.

Domingo con temperaturas cercanas a los 30 grados

El domingo 29 mantendrá el ambiente cálido, con una mínima estimada entre 16 y 18 grados y una máxima de 29 a 30 grados.

La jornada comenzaría con cielo mayormente despejado y períodos prolongados de sol durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Con el avance del día podrían desarrollarse sectores de mayor nubosidad y algunas tormentas aisladas, especialmente hacia las últimas horas de la tarde.

El viento del norte se mantendrá presente, con intensidad moderada y algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

De esta manera, el fin de semana ofrecerá temperaturas cada vez más altas y varios períodos favorables para las actividades al aire libre, aunque la posibilidad de tormentas aisladas seguirá presente en Villa Carlos Paz y las localidades serranas.