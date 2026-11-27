Lo que comenzó como una propuesta de tres meses para enseñar a utilizar una máquina de coser se convirtió en un espacio de aprendizaje, creatividad, autonomía y construcción de vínculos entre mujeres. Este jueves se realizó el cierre de las actividades del año, en una jornada atravesada por la emoción y el afecto. La presidenta de YWCA, Matilde Cornaglia, confirmó la continuidad de los talleres y convocó a sumar voluntarias a la institución.

La imagen del final de la jornada posiblemente haya sido la que mejor sintetizó el significado de estos cinco años: un grupo de mujeres sentadas en ronda, compartiendo una merienda, entre risas, recuerdos, anécdotas y experiencias vividas dentro y fuera del taller.

No había máquinas de coser de por medio. Tampoco telas, moldes ni trabajos por terminar. Y, sin embargo, allí estaba buena parte de lo que se había construido durante tantas horas de aprendizaje compartido.

Este jueves, en las instalaciones del Club Villa Domínguez, se realizó el cierre anual de los talleres de costura que impulsa YWCA Villa Carlos Paz, a cargo de la profesora Carolina, creadora del emprendimiento textil Hilos de Zig Zag.

El encuentro permitió celebrar los conocimientos adquiridos y los proyectos concretados durante el año, pero también reconocer el valor de un espacio que fue creciendo a partir de la confianza, el compañerismo y los afectos.

Aprender, crear y animarse

Visiblemente emocionada, Carolina repasó el camino recorrido junto a sus alumnas y recordó que la propuesta inicial consistía en aprender a coser, conocer diferentes técnicas, trabajar con telas y animarse a crear con sus propias manos.

“Pero, como suele pasar cuando compartimos tiempo y hacemos algo que nos gusta, terminamos construyendo mucho más que eso”, expresó.

En sus palabras hubo lugar para recordar los proyectos que salieron bien desde el primer intento, aquellos que exigieron paciencia y perseverancia, las dificultades, los errores y la satisfacción de poder mostrar un trabajo terminado y decir: «¡Mirá lo que hice!».

Cada alumna llegó al taller con sus propios conocimientos, habilidades y tiempos de aprendizaje. Algunas se animaron rápidamente a nuevos desafíos; otras necesitaron un estímulo adicional para descubrir de lo que eran capaces.

Esa diversidad, lejos de constituir un obstáculo, se convirtió en parte de la riqueza del grupo.

“Para mí enseñar no es solamente explicar cómo se hace una costura o cómo se termina un trabajo. También es acompañarlas, alentarlas a que se animen y celebrar con ustedes cada pequeño logro”, sostuvo Carolina.

Y reconoció que ese proceso de aprendizaje también la incluye.

“Yo también aprendo de ustedes. Aprendo de sus ideas, de sus preguntas, de sus ocurrencias y hasta de esas situaciones inesperadas que aparecen en cada clase”.

El taller fue, además, una oportunidad para que muchas mujeres encontraran un momento propio en medio de las responsabilidades cotidianas. Un tiempo para aprender algo nuevo, desplegar su creatividad y disfrutar de la compañía de otras personas.

“Un lugar donde, por un ratito, pudimos dejar de lado las obligaciones de todos los días y dedicarnos un tiempo para nosotras”, lo definió la profesora.

Un regalo pensado para cada alumna

Uno de los momentos más especiales del encuentro fue la entrega de presentes que Carolina había preparado personalmente para cada una de sus alumnas.

Cada obsequio estuvo acompañado por palabras especialmente dedicadas a su destinataria y una sorpresa que, con una cuota de humor y mucho cariño, resaltaba algún rasgo de su personalidad dentro del taller.

El gesto puso de manifiesto el conocimiento mutuo construido durante el año y esa complicidad que surge de compartir proyectos, conversaciones, mates y risas.

Antes de finalizar, Carolina agradeció a YWCA por acompañar la propuesta y dejó un deseo para sus alumnas.

“Ojalá se lleven de este año mucho más que lo aprendido con las telas y los hilos. Ojalá se lleven la satisfacción de haber creado algo con sus propias manos, la confianza para seguir intentando cosas nuevas y el recuerdo de todos estos momentos compartidos”.

De una propuesta de tres meses a cinco años consecutivos

La presidenta de YWCA Villa Carlos Paz, Matilde Cornaglia, celebró la continuidad de una actividad que, en sus comienzos, había sido pensada con un alcance mucho más acotado.

En diálogo con La Jornada, recordó que el taller se inició como una propuesta de apenas tres meses, destinada a brindar a las mujeres los conocimientos básicos para manejar una máquina de coser.

Aquella experiencia fue el punto de partida de un espacio que acaba de completar su quinto año consecutivo y que, en algunos casos, permitió a sus participantes adquirir herramientas para desarrollar sus propios microemprendimientos.

Para Cornaglia, la actividad expresa uno de los propósitos centrales de YWCA como movimiento internacional de mujeres voluntarias: ofrecer herramientas que contribuyan al desarrollo y la autonomía de las mujeres de la comunidad.

A partir de las necesidades que identifica en su entorno, la institución procura generar espacios de formación y acompañamiento que tengan una incidencia concreta en la vida de las personas.

Los talleres de costura son una expresión de ese trabajo sostenido, en el que la adquisición de conocimientos técnicos encuentra su complemento en la construcción de vínculos y el fortalecimiento de la confianza personal.

Un año de trabajo y nuevos desafíos

Más allá de los talleres de costura, Cornaglia realizó un balance de las actividades desarrolladas por YWCA durante 2026, un año que presentó dificultades para sostener algunas de sus propuestas.

Entre las iniciativas que tuvieron continuidad destacó el tratamiento psicopedagógico de niños con dificultades de aprendizaje en la Escuela Rivadavia, una tarea que la institución lleva adelante desde hace 17 años consecutivos.

Otro de los principales ejes de trabajo estuvo relacionado con el uso responsable de las redes sociales y las problemáticas que atraviesan a niños y adolescentes en los entornos digitales.

Durante el año, YWCA trabajó con ocho grupos de sexto grado, mediante actividades y encuestas destinadas a abordar cuestiones como el grooming, el sharenting —la exposición de menores en redes sociales por parte de adultos— y la ludopatía.

La propuesta contó con la participación de profesionales de la psicología y el derecho y tuvo su cierre con una charla abierta a la comunidad, a la que asistieron padres, abuelos y otros integrantes de las familias interesados en adquirir herramientas para acompañar a los más jóvenes frente a estas problemáticas.

De cara a 2027, Cornaglia confirmó que tendrán continuidad tanto los talleres de costura como el acompañamiento psicopedagógico.

“El desafío es no bajar los brazos, seguir trabajando, luchar contra la adversidad y seguir promoviendo estas cosas buenas para las mujeres”, expresó.

Una invitación a sumarse al voluntariado

En el cierre del diálogo con La Jornada, Cornaglia puso el acento en una de las principales necesidades de la institución: incorporar nuevas personas al trabajo voluntario.

La presidenta reconoció que las actividades de YWCA reciben habitualmente muestras de reconocimiento por parte de la comunidad, tanto por la calidad de sus talleres como por las oportunidades que generan para quienes participan.

Sin embargo, señaló que resulta más difícil transformar ese reconocimiento en una participación activa que permita sostener y ampliar las iniciativas.

“Qué maravilla lo que hacen, qué interesantes las charlas, qué hermosos esos talleres, qué lindo que haya mujeres que ya tengan su microemprendimiento”, enumeró Cornaglia al recordar algunas de las devoluciones que reciben habitualmente.

El desafío, explicó, es encontrar personas dispuestas a dedicar parte de su tiempo a construir esos espacios, asumir responsabilidades y compartir las tareas que hacen posible cada actividad.

“Nosotros necesitamos gente que se sume. Gracias por las felicitaciones, pero lo bueno es sumarse a trabajar, a organizar, a gestionar”, concluyó.