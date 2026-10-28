Buscan a un joven de 19 años de Chubut que habría sido visto por última vez en Villa Carlos Paz

La Policía de Córdoba colabora con sus pares de Chubut para localizarlo. Solicitan que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a las autoridades.

La Policía de la Provincia de Córdoba, en colaboración con la Policía de Chubut, solicitó ayuda a la comunidad para localizar a Franco Agustín Ibáñez Contreras, de 19 años, quien habría sido visto por última vez en Villa Carlos Paz.

Según la descripción aportada por la División Búsqueda de Personas de Rawson, el joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,80 metros y tiene cabello castaño oscuro y lacio.

Las autoridades indicaron que se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de ser visto por última vez.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero deben comunicarse al teléfono 280-4728753 o al número de emergencias 911.

También se pueden brindar datos en cualquier dependencia policial.