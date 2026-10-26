Villa Carlos Paz: la última semana de octubre traerá un ascenso de temperatura, pero seguirá la inestabilidad

Después de un comienzo fresco, las máximas aumentarán progresivamente y podrían alcanzar los 27 grados el viernes. El pronóstico mantiene posibilidades de lluvias y tormentas aisladas en distintos momentos de la semana.

La última semana de octubre estará marcada por una recuperación gradual de las temperaturas en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, aunque la inestabilidad continuará presente con nubosidad variable, posibilidades de chaparrones y algunas tormentas aisladas.

El cambio térmico se hará más evidente desde mediados de semana, después de un lunes y martes todavía frescos. Hacia el viernes, las máximas podrían superar los 25 grados y ofrecer un ambiente considerablemente más cálido que el registrado durante el último fin de semana.

Este lunes 26 de octubre comenzó con temperaturas bajas y abundante nubosidad. Para el resto del día se espera un ambiente fresco a templado, con una máxima de entre 18 y 19 grados, períodos de cielo parcialmente nublado y viento predominante del noreste.

Las probabilidades de lluvia serán reducidas durante buena parte de la jornada, aunque hacia la noche podrían registrarse algunas precipitaciones débiles y aisladas.

El martes 27 mantendrá condiciones relativamente frescas, con una mínima cercana a los 10 u 11 grados y una máxima que podría ubicarse entre 17 y 20 grados.

La nubosidad será variable y aumentarán las posibilidades de precipitaciones, especialmente durante la tarde y la noche. Se anticipan lluvias intermitentes, con algunos mejoramientos temporarios y viento del noreste, cuyas ráfagas podrían acercarse a los 35 km/h.

Desde el miércoles, temperaturas en ascenso

La recuperación térmica comenzará a consolidarse el miércoles 28, cuando se espera una máxima de entre 21 y 22 grados, con una mínima cercana a los 10 u 11 grados.

El cielo alternará períodos de sol con mayor presencia de nubes y persistirán las condiciones de inestabilidad. Los pronósticos contemplan posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas durante la tarde, sin descartar nuevos episodios hacia la noche.

Para el jueves 29, el ascenso de temperatura continuará, con registros máximos estimados entre 22 y 24 grados y una mínima próxima a los 11 grados.

Será otra jornada de condiciones cambiantes, con intervalos de sol y nubosidad en aumento. Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarían durante la segunda mitad del día, cuando podrían desarrollarse chaparrones y algunas tormentas.

El viernes 30 se perfila como el día más cálido de la semana. La temperatura mínima rondaría los 12 a 14 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 26 o 27 grados, impulsada por el ingreso de aire más templado y viento predominante del sector norte.

El aumento térmico estará acompañado por períodos de cielo parcialmente nublado, aunque la inestabilidad no desaparecerá por completo. Se mantienen algunas posibilidades de lluvias o tormentas aisladas, principalmente durante la tarde.

De esta manera, la evolución del tiempo en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba estará caracterizada por un ascenso térmico sostenido entre miércoles y viernes, con jornadas cada vez más templadas y cálidas, pero sin una estabilización definitiva de las condiciones meteorológicas.