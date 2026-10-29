Paro nacional docente por el crimen de Nancy Godoy: UEPC adhiere y se resienten las clases en Córdoba

La medida de fuerza se cumple este jueves en todo el país tras el hallazgo del cuerpo de una maestra rural que estaba desaparecida en Corrientes. El gremio cordobés se sumó a la convocatoria de CTERA y el dictado de clases depende de la adhesión de cada docente. El Paicor funciona con normalidad.

Este jueves 29 de octubre se desarrolla un paro nacional docente de 24 horas, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en reclamo de justicia por el crimen de Nancy Estela Godoy, una maestra rural de Corrientes que fue encontrada sin vida después de permanecer desaparecida durante tres semanas.

La medida cuenta con la adhesión de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y afecta el dictado de clases en establecimientos educativos de toda la provincia, incluidos los de Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla, según el nivel de participación de los docentes.

La convocatoria fue anunciada durante la noche del miércoles, luego de confirmarse el hallazgo del cuerpo de Godoy, de 52 años, quien se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, departamento Esquina.

CTERA dispuso una jornada nacional de duelo, acompañada por movilizaciones, actos y distintas actividades públicas para exigir el esclarecimiento del crimen, investigado por la Justicia correntina como un presunto femicidio.

La organización sindical reclamó una investigación «exhaustiva, transparente y sin demoras» que permita determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

Además, cuestionó las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que, según denunció, Godoy desarrollaba su tarea educativa y reclamó a los gobiernos nacional y provincial que garanticen condiciones laborales seguras para quienes trabajan en establecimientos rurales.

Cómo afecta el paro a las escuelas de Córdoba

En Córdoba, la UEPC confirmó su adhesión durante la tarde del miércoles y dispuso una jornada de protesta sin asistencia a los lugares de trabajo para los docentes que se sumen a la medida.

El secretario General del sindicato, Roberto Cristalli, explicó que la decisión responde a una convocatoria nacional de solidaridad con la comunidad educativa correntina y de reclamo por el esclarecimiento del crimen.

«Es una jornada nacional de duelo, con paro, sin asistencia a los lugares de trabajo», expresó el dirigente, quien recomendó a las familias comunicarse directamente con las escuelas para conocer cómo funcionará cada establecimiento.

La medida no implica necesariamente una suspensión total de actividades en todas las instituciones, ya que el dictado de clases depende de la adhesión de sus trabajadores.

Por eso, en Villa Carlos Paz, Punilla y el resto de la provincia, las familias deben consultar los canales habituales de comunicación de cada escuela para conocer si se mantienen las actividades previstas.

Cristalli confirmó, además, que el Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor) funciona con normalidad, por lo que se garantiza la prestación alimentaria en los establecimientos educativos.

La protesta también modificó la agenda sindical provincial. La Asamblea de Delegados Departamentales de UEPC, prevista originalmente para este jueves, fue postergada hasta el viernes 30 de octubre. Allí se debatirán los reclamos salariales que el gremio llevará a la próxima instancia de negociación con el Gobierno de Córdoba.

En la capital provincial, UEPC Capital convocó a una concentración y movilización desde las 10.30, en avenida Maipú 30, bajo las consignas «Ni una menos» y «El Estado es responsable».

El crimen de Nancy Godoy

Nancy Estela Godoy trabajaba como docente suplente en una escuela rural del departamento Esquina, en una zona de difícil acceso, rodeada de bañados y extensos campos.

Su última comunicación conocida con familiares se produjo el 7 de octubre, mientras que la denuncia formal por su desaparición fue presentada el día 15.

Después de un amplio operativo de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el miércoles 28 en un sector de bañados y vegetación densa, a varios kilómetros del establecimiento educativo donde cumplía funciones.

La investigación judicial tiene cinco personas detenidas, cuatro de ellas acusadas por su presunta participación en el homicidio y una quinta por falso testimonio.

La causa también incorporó denuncias y comunicaciones realizadas por la docente sobre las dificultades que enfrentaba en su lugar de trabajo, entre ellas problemas edilicios y las condiciones de aislamiento de la escuela.

El caso generó una fuerte reacción entre las organizaciones docentes de todo el país, que vincularon el reclamo de justicia con la necesidad de revisar las condiciones laborales y de seguridad de quienes enseñan en establecimientos rurales.

«Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección», sostuvo CTERA en el comunicado que dio origen a la jornada de protesta.

Bajo la consigna «Ni una docente menos», los sindicatos desarrollan este jueves movilizaciones, concentraciones y actividades de duelo en distintas provincias.

En Villa Carlos Paz, la comunidad educativa del Instituto Especial Mariette Lydis también comunicó su adhesión a la jornada nacional de lucha y expresó su «profundo pesar y repudio por el femicidio de la docente Nancy Godoy».

En un mensaje dirigido a las familias, la institución reclamó justicia y llamó a rechazar cualquier forma de violencia y abuso de poder. «No podemos naturalizar la violencia, ni el abuso de poder. Hoy decimos en comunidad: Ni una menos», sostuvo.