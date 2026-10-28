Halloween en Villa Carlos Paz: convocan a los comercios a sumarse con promociones y descuentos especiales

El Centro Comercial, Industrial, Profesional y de Servicios (CECIPS) impulsa una iniciativa para acompañar los festejos del sábado 31 de octubre. Los negocios podrán ofrecer descuentos, promociones 2×1 y regalos con las compras. Las inscripciones cierran este jueves 29 al mediodía.

Villa Carlos Paz se prepara para celebrar Halloween con espectáculos, concursos de disfraces y actividades para toda la familia. En ese marco, el Centro Comercial, Industrial, Profesional y de Servicios (CECIPS) lanzó una convocatoria para que los negocios de la ciudad se sumen a la jornada con promociones especiales.

La iniciativa busca aprovechar el movimiento de vecinos y turistas que se espera para el sábado 31 de octubre, cuando el centro será escenario de una celebración que se desarrollará entre las 17 y las 22, con entrada libre y gratuita.

Desde la entidad invitaron a los comerciantes a participar mediante distintas propuestas comerciales, con la posibilidad de elegir la modalidad que mejor se adapte a cada negocio.

Las alternativas incluyen promociones 2×1 en productos, regalos con las compras y descuentos de entre el 10% y el 30%.

CECIPS se encargará de difundir las promociones de los establecimientos adheridos, con el objetivo de darles mayor visibilidad durante una jornada que combinará entretenimiento y actividad comercial.

Cómo participar

Los comercios interesados tienen tiempo para inscribirse hasta este jueves 29 de octubre a las 12.

La adhesión se realiza mediante un formulario digital habilitado por la entidad, donde cada establecimiento podrá registrar su participación.

Formulario de inscripción: https://tally.so/r/dbbZMN

Una celebración que movilizará el centro

Halloween 2026 tendrá su escenario principal en la esquina de Lisandro de la Torre y 9 de Julio, con espectáculos, efectos especiales y concursos de disfraces.

Además, habrá un segundo espacio recreativo en 9 de Julio y Orgaz, con propuestas para los más chicos y actividades familiares. Entre los premios anunciados por la organización figuran viajes, bicicletas y distintos obsequios.

Los comercios también participan de la ambientación temática del centro, con decoraciones especiales y un concurso de vidrieras.

La convocatoria de CECIPS busca sumar a ese despliegue una propuesta comercial que acompañe la celebración y genere oportunidades de venta para los negocios de Villa Carlos Paz.