Octubre se despide con temperaturas en aumento y chaparrones aislados en las Sierras de Córdoba

El jueves y viernes tendrán períodos de sol, con máximas de hasta 26 grados. La inestabilidad seguirá presente en Punilla, especialmente después del mediodía, aunque se esperan mejoramientos hacia las noches.

La última semana de octubre comienza a mostrar un panorama más cálido en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, con temperaturas en ascenso y tardes que volverán a superar los 24 grados. Sin embargo, la recuperación térmica estará acompañada por condiciones variables y posibilidades de tormentas aisladas durante este jueves y viernes.

El jueves 29 de octubre comenzó con cielo mayormente despejado y un ambiente fresco, que rápidamente dio paso a temperaturas más agradables. Cerca de las 9.30, el termómetro rondaba los 18 grados y se esperaba una máxima de 24 grados para las primeras horas de la tarde.

La mañana tendrá períodos de sol, pero después del mediodía podría aumentar la nubosidad y desarrollarse algunos chaparrones o tormentas aisladas. Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran entre las 14 y las 16, con una tendencia a mejorar hacia el atardecer.

Durante la noche disminuirá la nubosidad y las temperaturas descenderán gradualmente, hasta ubicarse cerca de los 13 grados.

Para el viernes 30, los pronósticos anticipan un nuevo ascenso térmico, con una mínima cercana a los 11 o 12 grados y una máxima que podría alcanzar los 25 o 26 grados.

La jornada comenzaría con cielo mayormente despejado y abundante presencia de sol, condiciones que favorecerán un rápido aumento de la temperatura durante la mañana.

Sin embargo, hacia las primeras horas de la tarde volvería a incrementarse la nubosidad, con posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente entre las 14 y las 16. No se descartan mejoramientos temporarios y una disminución de la inestabilidad hacia el final del día.

El viernes se perfila, de esta manera, como la jornada más cálida de las dos, en una tendencia que podría continuar durante el sábado. Las condiciones variables, no obstante, seguirán presentes en las Sierras de Córdoba de cara al comienzo de noviembre.