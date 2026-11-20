Con la presencia del titular del INAES, Marcelo Collomb, y el presidente de la Fundación COLSECOR, José Néstor Lino, finalizó un trayecto de ocho semanas del que participaron 40 dirigentes de todo el país. La Cooperativa Integral Regional tuvo una destacada participación, con su gerente general, Rodolfo Frizza, entre los asistentes.

En un contexto donde las cooperativas de servicios públicos son, muchas veces, el único motor de desarrollo en cientos de localidades del interior, la capacitación de sus dirigentes deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad estratégica. Bajo esa premisa, la Fundación COLSECOR cerró este miércoles 18 de noviembre la primera edición de la Formación para Dirigentes Cooperativos, un espacio que reunió durante ocho semanas a 40 representantes de entidades de todo el país con un objetivo claro: profesionalizar la gestión y blindar el futuro del modelo solidario.

El trayecto académico, coordinado por Moira Fernández y Claudio Gordillo, se centró en el estudio de la Ley 20.337 y en los desafíos cotidianos que enfrentan los consejos de administración. En el módulo final, dedicado a la disolución, liquidación y régimen sancionatorio, los especialistas remarcaron la importancia de conocer la normativa a fondo.

“Tengan siempre a mano la ley, en lo posible la que cuenta con exposición de motivos, porque comprende la interpretación de quien la ha redactado y deja en claro el espíritu de cada artículo”, recomendó Fernández, al señalar que la mayoría de las dudas de gestión se resuelven en la propia legislación.

El compromiso de nuestras cooperativas

Entre las entidades que formaron parte de esta primera experiencia, la representación de nuestra región tuvo un peso propio. La Cooperativa Integral Regional contó con la participación de varios de sus integrantes, entre los que se destacó Rodolfo Frizza, gerente general de la entidad.

Esta presencia no es casual: la cooperativa se caracteriza por promover el aprendizaje y la formación de manera integral, no solo de sus dirigentes, sino también de sus empleados y asociados, entendiendo que el conocimiento es la base para sostener la calidad del servicio y el compromiso social.

El Estado presente y la defensa de lo nuestro

El cierre contó con la participación del presidente del INAES, Marcelo Collomb, y del titular de la Fundación COLSECOR, José Néstor Lino.

Collomb puso el acento en la diferencia sustancial entre una empresa tradicional y una cooperativa: “Ambas transitan caminos paralelos y disputan poder económico real, pero con la connotación diferente en el tratamiento del asociado, en el tratamiento de la persona humana”.

En ese sentido, subrayó la importancia de la participación activa de los asociados y de los organismos de autocontrol para legitimar y fortalecer a las instituciones.

Por su parte, José Néstor Lino trazó una hoja de ruta para la fundación y recordó el legado del presidente honorario, José “Pepe” Mujica.

“Nuestras cooperativas de servicios públicos son el motor de desarrollo de cientos de pueblos y ciudades del interior. Para sostener y proyectar ese rol en el tiempo, necesitan acompañar la vocación solidaria con conocimiento, análisis y herramientas de gestión”, afirmó Lino.

Y remató con una frase que resume el espíritu de la convocatoria: “Formarnos para gestionar mejor nuestras cooperativas es, en definitiva, la mejor manera de cuidar lo que construyeron generaciones anteriores en cada una de nuestras localidades”.

Balance y proyección

Las devoluciones de los participantes reflejan el impacto de la propuesta. Desde Río Tercero, Silvia Altamirano destacó el nivel académico y el valor del cierre a cargo de Collomb.

Elena Carretero, de Serrano, también en nuestra provincia, puso el foco en el compromiso: “Creo profundamente que la capacitación, la participación y el trabajo colectivo son fundamentales para construir cooperativas más fuertes y con futuro”.

Con un balance más que positivo, desde la Fundación COLSECOR ya se evalúa la realización de una segunda edición para el próximo año.

El desafío está planteado: seguir construyendo conocimiento para que el cooperativismo del interior no solo resista, sino que siga siendo la herramienta cultural y económica que mantiene con vida a nuestros pueblos.